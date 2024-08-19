雲林補教業攜手助學「育苗專案」開跑！助400名弱勢學子補習

▲雲林縣今年度「優質補教 愛心助學」育苗專案計畫，凡設籍雲林縣並出具低收入、經濟弱勢等相關證明者，皆可申請免費補習。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣補教暨品保協會今（19）日在舉辦愛心助學育苗專案記者會，由雲林多家補教業者響應，113年度提供400位小學至高中職名額，助弱勢學子學習。副縣長謝淑亞出席代表受贈，感謝其善舉，謝淑亞強調，教育是人生翻轉的契機，雲林縣資源較不足，需要透過社會各界共同努力一點一滴縮短差距。

「窮不能窮教育、苦不能苦孩子」副縣長謝淑亞表示，育苗專案的目的是在關懷境遇特殊學童課後學習，盼助中低收入戶或特殊家庭狀況學子於學校課後，不再因為經濟因素而喪失補習進修學習的機會；感謝雲林縣補教暨品保協會善盡補教業社會責任，透過與縣府公私協力，讓學子在安全補習環境學習，打造優質的補教環境。

雲林縣補教暨品保協會理事長謝瑞娥表示，感謝參與專案的補教業者，在經營困難的時期，仍願意一同參加計畫，展現照顧社會弱勢學生的決心，這愛心助學育苗專案適用於全縣20鄉鎮市，113年度申請對象更增加因公造成重大傷亡之警察消防人員子女，這份善意不只是幫助學童本身，更幫助了背後的家庭，希望社會能因大家的無私與付出，讓善行善舉在社會中不斷發芽，生生不息。

今年度「優質補教 愛心助學」育苗專案計畫自即日起至2024年12月31日止，凡設籍雲林縣並出具低收入、經濟弱勢等相關證明者，皆可申請免費補習。民眾可至雲林縣補教暨品保協會網站「育苗專案專區」下載申請表，填妥寄回雲林縣褒忠鄉三民路147巷6-2號，「雲林縣補習教育暨品保協會」，即完成登記報名，洽詢電話 05-6976789蒲老師。

▲副縣長謝淑亞出席代表受贈，並頒贈感謝狀予參與愛心助學育苗專案之補習業者，感謝他們的善舉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）