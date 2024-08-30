陸首公佈仙賓礁生態「體檢報告」　公開菲船朝水中丟菸蒂空拍照

▲大陸公佈5至7月仙賓礁珊瑚礁生態系統狀況的調查結果。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

菲律賓派出海警船滯留在南海仙賓礁潟湖內「調查」大陸人工造島的行為，與大陸海警船產生不少摩擦與衝突。就在雙方正僵持之際，大陸自然資源部下轄單位今（30）日首次公佈《仙賓礁珊瑚礁生態系統調查報告》，就5至7月仙賓礁珊瑚礁生態系統狀況的調查結果公諸於眾。

《央視》報導，針對菲律賓所謂的中國在仙賓礁人工堆積珊瑚碎屑導致該區域珊瑚大量白化死亡等情況，調查結果顯示：2024年較2012年，仙賓礁礁盤的造礁石珊瑚覆蓋面積總體上保持穩定。目前，仙賓礁珊瑚礁生態系統總體健康，分布有造礁石珊瑚13科57屬236種，造礁石珊瑚覆蓋率平均為24.7%，最高為51.3%，與世界主要珊瑚礁分布區相比，處於較高水平。

大陸自然資源部南海發展研究院副院長黃華梅表示，發現硨磲、唐冠螺等表徵珊瑚礁生態系統健康的相關指示物種，以及綠海龜、玳瑁、長吻原海豚等珍稀生物，礁區關鍵生境指標值處於珊瑚適宜生長範圍。

自然資源部南海生態中心高級工程師熊小飛透露，菲律賓海警9701艦已經對周圍自然環境產生一定不利影響，「受到波浪還有海流等作用影響，船錨還有錨鏈會對周邊的礁體造成持續破壞，他們也多次頻繁地派出小艇在周邊的礁盤上活動。」

此外，大陸也釋出空拍機拍下的菲律賓兩艘小艇在仙賓礁周邊作業時，疑似有船上人員朝海中隨意丟棄煙蒂，熊小飛指出，「我們在現場調查也發現在菲律賓海警9701艦周邊的海域，發現帶有菲律賓標誌的垃圾。」

黃華梅強調，菲律賓主張的中國在仙賓礁人工造礁一事，毫無科學和事實依據，「後續將進一步加強對仙賓礁及附近海域的調查研究、評估和保護，努力減少高強度人類活動等外部因子帶來的不利影響，以維持仙賓礁珊瑚礁生態系統的多樣性、穩定性和持續性。」