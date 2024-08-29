山西運動會連2年放「中華民國國旗歌」！他揭影片驚：應不是放錯

記者閔文昱／綜合報導
中國山西晉中市6日舉行「晉中市2024年中小學生田徑錦標賽」，不過在開幕式中，播放的升旗儀式音樂竟為「中華民國國旗歌」的旋律，讓不少網友質疑是否是放錯音樂？對此，有大陸網友揭露，這已經是該市連續2年在運動會上播放國旗歌，因此「可能不是錯放」。
X平台知名帳號「李老師不是你老師」發文PO出影片，表示有網友透露去年舉行的「晉中市第6屆運動會」開幕典禮升旗儀式中，同樣播放了中華民國國旗歌，當時似乎並無人提出異議，因此今年再次在田徑錦標賽的開幕式上播放國旗歌，「可能不是錯放，而是真的把它當成他們的運動會歌。用的也是《青天白日滿地紅》」。
有网友透露，晋中市中小学生田径竞标赛升旗时播放中华民国国旗歌可能不是错放，而是真的把它当成他们的运动会会歌。— 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) August 28, 2024
因为2023年的晋中市第六届运动会上，升旗时用的也是《青天白日满地红》。 https://t.co/RLuN9wDJib pic.twitter.com/TRkL4YcOU1
「李老師不是你老師」直言，若去年播錯，應該有人被「處理」，不會連續2年都誤播中華民國國旗歌。貼文一出，不少網友紛紛笑稱「他們就是想用奧委會會歌而已，然後搜出了中華奧委會歌（編按：旋律為中華民國國旗歌，僅歌詞不同），就是這首」、「老蔣雖然敗了，但是在大陸上民國仍有餘暉」、「我們學校校歌也是這個旋律」、「有人要被拔掉了」。
▲去年的升旗儀式中，音樂同樣為「中華民國國旗歌」的旋律。（圖／翻攝自X）
由於此次晉中市中小學生田徑錦標賽開幕式由副市長梁艷萍主持，並有市委副書記暨市長劉星、市政協副主席張學東、市教育局長鄧繼傑等官員出席，因此有網友擔心是否會有官員「被消失」或「被懷念」。然而，截至目前為止，尚未傳出晉中市府有任何人事變動的消息。
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