山西運動會連2年放「中華民國國旗歌」！他揭影片驚：應不是放錯

記者閔文昱／綜合報導

中國山西晉中市6日舉行「晉中市2024年中小學生田徑錦標賽」，不過在開幕式中，播放的升旗儀式音樂竟為「中華民國國旗歌」的旋律，讓不少網友質疑是否是放錯音樂？對此，有大陸網友揭露，這已經是該市連續2年在運動會上播放國旗歌，因此「可能不是錯放」。

X平台知名帳號「李老師不是你老師」發文PO出影片，表示有網友透露去年舉行的「晉中市第6屆運動會」開幕典禮升旗儀式中，同樣播放了中華民國國旗歌，當時似乎並無人提出異議，因此今年再次在田徑錦標賽的開幕式上播放國旗歌，「可能不是錯放，而是真的把它當成他們的運動會歌。用的也是《青天白日滿地紅》」。

「李老師不是你老師」直言，若去年播錯，應該有人被「處理」，不會連續2年都誤播中華民國國旗歌。貼文一出，不少網友紛紛笑稱「他們就是想用奧委會會歌而已，然後搜出了中華奧委會歌（編按：旋律為中華民國國旗歌，僅歌詞不同），就是這首」、「老蔣雖然敗了，但是在大陸上民國仍有餘暉」、「我們學校校歌也是這個旋律」、「有人要被拔掉了」。

▲去年的升旗儀式中，音樂同樣為「中華民國國旗歌」的旋律。（圖／翻攝自X）

由於此次晉中市中小學生田徑錦標賽開幕式由副市長梁艷萍主持，並有市委副書記暨市長劉星、市政協副主席張學東、市教育局長鄧繼傑等官員出席，因此有網友擔心是否會有官員「被消失」或「被懷念」。然而，截至目前為止，尚未傳出晉中市府有任何人事變動的消息。