菲直升機仙賓礁空投物資　陸海警警告：立即撤走船隻，後果自負

▲菲律賓海上運補失敗，轉而用一架H-145直昇機空投物資。（示意圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

中菲兩國在南海持續出現小規模摩擦，菲律賓在19日運補在仙賓礁海警船9701艦時失敗，轉而運用一架H-145直升機以空投方式運補，激起大陸海警及國防部嚴詞批評。陸海警發言人甘羽警告，菲方立即停止冒險行徑、煽宣炒作，立即自行撤走9701號船，不要誤判形勢、升級事態，否則由此造成的一切後果完全由菲方負責。

▲菲律賓海警船9701艦。（圖／翻攝微博）

據了解，菲律賓這艘海警船9701艦自4月中旬近入大陸主張所有權的仙賓礁潟湖，主要任務為就地停泊蒐集大陸人工造島的證據，就這樣待了四個多月，期間，菲律賓在大陸海警、海軍艦艇的環伺下，透過各種方式對9701艦運補，致使衝突逐漸升級。

▲中菲海警船衝撞。（圖／翻攝微博）

甘羽表示，8月28日，菲律賓1架H-145型直升機向非法滯留中國仙賓礁的菲海警9701號船空投物資，中方全程跟監、依規處置，「菲方冒險行徑，極易造成海空不測事件。」

甘羽指出，近期，菲方多次企圖通過海警船、公務船、漁船等，對9701號船實施運補均遭失敗，「菲9701號船可以機動、自行撤離，相關問題即能迎刃而解，但菲方卻以9701號船官兵健康和生命安全為賭注，借人道主義之名行冒險侵權之實，嚴重侵犯中方領土主權，嚴重違反《南海各方行為宣言》，嚴重破壞地區和平穩定。」

▲大陸大型遠洋救助拖船南海救116輪。（圖／翻攝微博）

值得注意的是，大陸已將大型遠洋救助拖船南海救116輪（5000噸級）緊急調至仙賓礁附近海域待命，外界認為，衝突摩擦如果持續加深，大陸將會採取更加積極的行動，將菲律賓海警船拖走。