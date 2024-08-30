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控菲國硬闖仙賓暗沙釀衝突！北京喊「忍耐有限度」　要求撤船撤人

▲▼仙賓礁再爆衝突！陸控菲律賓「故意撞船」船員落海。（圖／翻攝微博）

▲仙賓礁再爆衝突。（圖／翻攝微博）

文／中央社

中國和菲律賓船隻近期在南沙群島仙賓暗沙附近發生多起碰撞和對峙。中國國防部發言人吳謙29日表示，菲方應立即從仙賓暗沙撤船撤人，恢復無人、無設施現狀。

吳謙29日下午在國防部例行記者會回答媒體表示，菲國19日以來多次派海警船企圖衝闖仙賓暗沙，期間以危險方式故意衝撞中方執法船，中方依法依規採取必要處置措施，現場操作專業規範。

他說，中方致力於透過對話協商妥善管控分歧，但忍耐是有限度的。菲方應立即採取行動從仙賓暗沙撤船撤人，恢復當地無人、無設施現狀。中方將繼續採取堅決有力措施，維護自身領土和海洋權益。

吳謙並點名美國是攪動南海局勢的最大黑手，也是南海和平穩定的最大破壞者，「正是美方的慫恿支持、站台背書，才使得菲方有恃無恐，一再挑釁」。

中菲船隻今夏稍早在仁愛暗沙發生暴力衝突，北京當時試圖阻攔馬尼拉向戍守在擱淺海軍登陸艦馬德雷山號（BRP Sierra Madre）的菲國駐軍運補物資。中國海警船近日又在仙賓暗沙一帶採取類似行動。

相較於仁愛暗沙，仙賓暗沙更靠近菲律賓領土，兩處環礁均位在菲律賓專屬經濟區（EEZ）內。

有分析指出，在多國激烈角力的南海地區，仙賓暗沙正迅速成為新的衝突熱點，稍有不慎就可能迅速升級為衝突，引發嚴重的破壞性後果。

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