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大陸 大陸焦點 特派現場

屁股一蹲「螺絲起子猛刺」畫面曝！　師傅叼菸淡定拔出

記者張方瑀／綜合報導

中國一名機車行的師傅日前準備修車時，竟一屁股直接坐在一把螺絲起子上，螺絲起子直接刺入下體，師傅劇痛之下仍冷靜地將螺絲起子拔出，影片曝光後網友紛喊，「這才是神人，連嘴上叼的菸都沒掉。」

▲▼蹲下「螺絲起子」刺入下體！　師傅叼菸淡定拔出畫面曝。（圖／翻攝自YouTube）

▲貴州省一名修車師傅被螺絲起子刺入下體。（圖／翻攝自YouTube）

根據陸媒報導，這起事件發生在8月20日晚間，當時貴州省一名技師正在機車旁邊蹲下工作，卻未察覺地上有一把螺絲起子，他一屁股坐下時，螺絲起子直接刺入他的下體，瞬間劇痛讓他立刻彈起身，並迅速將螺絲起子從下體抽出。

從曝光的監視器畫面可以看到，該螺絲起子原先只是被丟在地上並未立起．當技師蹲下時不慎踩到，加上地上都是雜物，導致螺絲起子直接刺向他的下體。然而，師傅在劇痛之下全程沒有發出一點聲音，非常冷靜地將螺絲起子拔出，並雙手摀著下體離開現場。

至於螺絲起子到底刺往何處，有些人認為可能是肛門受傷，但也有人根據師傅離開時的動作判斷，認為刺傷的可能性比較高的部位是生殖器或睪丸。

網友們看到後紛紛表示，「這才是神人，連嘴上叼的菸都沒掉」、「狠人啊！堪比關公刮骨療傷」、「終究是嘴上的煙扛下了所有」。

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