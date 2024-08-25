獨／本土語言教支人員改稱「老師」！教育部：預計年底實施

▲教育部表示，國中小教學支援工作人員，將在年底都改稱為「教師」。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

目前國中小教學支援工作人員約有近萬人。為了給予這些工作人員應有尊重，教育部在7月底公告修正現有聘任辦法，將上述工作人員改稱為「老師」。教育部表示，現正進行行政程序，預計年底前完成，屆時包括閩南語、客語、閩東語、原住民語、台灣手語的工作人員，都將改稱為老師，而國教署也將綜整評估，並持續與各地方政府研議，討論其鐘點費是否隨明年軍公教人員調薪而調高。

根據《國家語言發展法》規定，從111學年度起，包含閩南語、客語、原住民語、馬祖閩東語在內的本土語言，以及台灣手語，都列入中小學生的必修課程。

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不過，上述本土語言支援工作人員（教支人員）在教學現場普遍有「師資不足、待遇不佳」兩大困境。教育部繼調高教支人員鐘點費後，在7月底正式公告，修正「國民中小學教學支援工作人員聘任辦法修正草案」，中小學教支人員將改稱為「老師」。

教育部指出，目前國中小教學支援工作人員共計9703人，包含閩南語文4759人、客語文2841人、閩東語文29人、原住民族語文1624人、台灣手語450人，目前正在進行修正「國民中小學教學支援工作人員聘任辦法」行政程序，預計年底前完成發布實施。

至於待遇部分，教育部指出，已經在111年度與代課教師同步調整鐘點費，在本土語文（原住民族語除外）及其他科目部分，國民小學階段調整為336元，國民中學階段調整為378元，高級中等學校階段調整為420元。原住民族語部分，國小階段維持360元；國中階段調整為405元，高中教育階段為450元。

教育部表示，為了提升教學支援工作人員授課意願，除鐘點費外，另給予每學期2000元交通費補助，並依跨校授課節數及學校類型，最高補助至8000元。至於教支人員鐘點費是否隨明年軍公教人員調薪而調高，國教署也將綜整評估，並持續與各地方政府研議。