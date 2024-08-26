師資生實習獎助金加倍「月領1萬」　教育部：擬8月起實施

▲教育部提供師資生的「教育實習獎助金」，實習期間每人每月原先可領5000元，連領6個月，將加倍提高月領1萬元。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

為鼓勵師資生參與教育實習，教育部從2022年起，提供師資生「教育實習獎助金」，每月5000元，可領6個月。考量學習成本及物價調整，教育部規劃將實習獎助金加倍，提高為每月1萬元，待行政院通過後，將回溯到今年8月開始實施，估計約5500人受惠。

師資培育法從2002年修正後，實習師資生定位從「實習教師」改為「實習學生」，政府也逐步停止給付實習津貼。由於師資生規定在修習期間不得從事兼職工作，為了鼓勵師資生參與教育實習，獎勵教學以提升教育實習成效，教育部從2022年1月起，提供師資生教育實習獎助金，每月金額5000元，可領6個月。

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不過，考量實習學生在教育實習期間所需的學習成本及物價調整，教育部表示，目前正規劃從113學年度第1學期起，調升教育實習獎助金，每人每月1萬元，藉此鼓勵師資生修習教育實習，協助師資生在實習期間專注、安心學習，進而達到充裕師資並提升師資培育成效。

教育部指出，等待行政院通過後，將回溯到今年8月實施，大約有5500人受惠，每年所需經費約3.3億元。