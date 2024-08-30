「摩羯」颱風可能下周生成　不排除侵台機率

▲下周又有颱風生成機會，不排除靠近台灣或侵襲台灣。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

本周維持夏季型天氣，午後各地山區或局部近山區平地有雷陣雨，沒下雨時局部高溫上看36度，天氣風險公司提醒，要關注下周熱帶擾動發展，有機會成為今年第11號颱風「摩羯」，移動路徑可能通過台灣周邊，通過位置預報分歧大，可能從較遠的海面通過，也有侵襲台灣機會。

天氣風險公司分析師歐宗學在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，未來這幾天到周末台灣附近大氣環境複雜而多變，今天仍以偏南風環境為主，凌晨到上午時段中南部有零星短暫陣雨機會，午後各地山區、局部近山平地有熱對流雷陣雨影響，仍要留意有局部大雷雨發生機會，目前的預報趨勢降雨熱區較偏向山區附近，但考量不確定性，西半部地區都要留意下午時段的天氣變化。

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沒下雨時氣溫偏高，各地高溫普遍可達33到34度，在局部內陸通風比較差的區域，包括大台北盆地、中南部內陸近山區、花東縱谷地區有36度的極端高溫發生機會。

歐宗學指出，周六、周日環境風向會轉以偏北到東北風為主，整體水氣有減少趨勢，北部平地天氣轉穩定，但山區還是有零星短暫陣雨機會。中南部地區相對還是比較不穩定一些，早晚時段仍然有局部短暫陣雨機會，午後則是局部熱對流雷陣雨，降雨熱區同樣較偏山區附近，但南部平地也有受影響機會。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周又有颱風生成機會，歐宗學表示，目前來看類似的夏季型天氣有機會延續到下周一，再往後的不確定性就會提高許多，最主要就是目前在菲律賓東方海面的熱帶雲簇，未來可能發展增強，有機會成為今年第11號颱風「摩羯」。

歐宗學進一步說明，熱帶系統移動路徑可能先往北後再往西到西北方向移動，也就是可能通過台灣周邊，但通過位置在目前預報中還有非常大分歧，可能從較遠的海面通過，當然侵襲台灣的機會也有，在現階段的預報沒辦法有很肯定的答案，等到結構逐漸完整以後，大約是周日或下周一才會有較可信結果。

歐宗學指出，雖然目前還不確定下週是否會有颱風靠近影響台灣，但仍可檢視生活中周遭環境的排水設施是否正常運作或遭到堵塞，在天氣較穩定時可以事先清理，以備不時之需，畢竟就算颱風沒來，午後雷陣雨的季節仍未結束，未來還是可能會有瞬間強降雨影響。