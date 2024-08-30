日版護國神山！珊珊颱風登陸後「碰到它」秒變弱　關鍵原因曝

▲珊珊登陸日本後，強度明顯減弱。（示意圖／達志影像）



記者王佩翊／編譯

珊珊颱風從九州登陸日本後，目前仍在九州以緩慢速度移動，預計持續往東，氣象廳原先預測，珊珊2日會抵達東日本，不過根據最新預測，珊珊的強度在登陸後大幅減弱，預計1日就會轉為熱帶低氣壓。有X網友則指出，珊珊急速轉弱的關鍵是因為颱風中心遇上高山，在摩擦之下才會急遽減弱。

根據氣象廳觀測，珊珊目前位於大分縣國東市周遭（北緯33.7度，東京131.6度），以時速10公里的速度往東北方移動，中心氣壓為994百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒30公尺。

氣象廳原本預測，珊珊登陸日本後會轉東，8月30日橫穿九州稍作滯留後，在8月31日至9月1日抵達四國至紀伊半島，9月2日前往本州中部，預計貫穿整個日本。但是根據最新預測，珊珊可能9月1日抵達奈良市時就會轉回熱帶低氣壓。

經常分享防災與天氣資訊的X帳號「氣象、災害頻道」指出，珊珊在登陸日本前，中心氣壓一直維持在935百帕，甚至一度有預測認為，其中心氣壓可能會降到925百帕。

然而珊珊颱風登陸日本後僅十幾個小時，中心氣壓就迅速上升至990百帕，勢力明顯急速減弱。而「氣象、災害頻道」指出，珊珊快速減弱的主要原因可能是颱風眼在登陸時遇上了屋久島中央地區的「宮之浦岳」。這座海拔1900公尺的高山與珊珊發生強烈的摩擦，才會導致其強度大幅衰退。

宮之浦岳是鹿兒島縣與九州地區的最高峰，也是日本百名山之一，同時作為屋久島的一部份被列入世界遺產名單中。對此，網友紛紛表示，「屋久島不愧是世界遺產」、「多虧了屋久島才能降低災情」等。