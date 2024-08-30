秋季颱風正常偏少「不排除有侵台機率」　中南部10月進入枯水期

▲中央氣象署預報中心主任陳怡良。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

氣象署今(30日)公布秋季天氣展望，預估秋季氣溫正常至偏暖、雨量正常至偏多，9、10月仍是西北太平洋颱風活躍期，秋颱數量有正常偏少趨勢，預估未來仍有颱風侵台的機率，一旦有秋颱生成影響台灣，要留意東北季風產生共伴效應帶來較大雨勢，另中南部10月將進入枯水期。

中央氣象署預報中心主任陳怡良今說明9到11月秋季天氣展望，陳怡良指出，反聖嬰機率從秋季後有明顯升高趨勢，歷史上聖嬰年轉反聖嬰年的秋季氣候特徵，南方南海和菲律賓東方海域南風顯著，水氣偏多，台灣南部和東部容易有偏濕現象。

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另外秋季颱風生成總數和接近台灣的個數，陳怡良說明，反聖嬰年西北太平洋颱風生成數少一點，接近台灣附近颱風在反聖嬰年和聖嬰年數量差不多；若從機率預報指引來看，颱風9月到11月秋季有正常偏少趨勢，秋季若有颱風生成後，有兩路徑，一個是向西移動，或生成後往北偏轉行徑，兩種路徑只要靠近台灣夠近，就會對台灣天氣造成影響。

▲秋颱預測接近台灣個數正常偏少。（圖／氣象署提供）

陳怡良指出，9月台灣全台都有機會降雨；10月南側低壓環流變化，台灣附近開始會有東北季風，台灣地區降雨會從全台有雨轉為迎風面北部、東半部為主；11月台灣附近環流以東北季風為主，降雨集中北部、東北部、東部。此外，10月後中南部進入氣候枯水期，提醒要留意並節約用水。

陳怡良強調，秋季若生成較接近台灣的颱風，則要留意秋颱是否會跟東北季風產生共伴效應。氣象署進一步表示，9、10月仍是西北太平洋颱風活躍期，預估未來仍有颱風侵台的機率。秋季影響台灣之颱風，常有東北季風產生共伴效應而帶來較大雨勢，請民眾須特別注意。

▲秋颱要留意與東北季風共伴效應。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，展望未來一季，目前熱帶太平洋海溫呈現西暖東冷的型態，反聖嬰現象未來有發展的趨勢。由過去資料統計分析顯示，在此海溫配置下，台灣附近在秋季較易出現偏暖及多雨的趨勢。氣象署參考最新模式預報綜合研析，預估今年秋季台灣氣溫為正常至偏暖，雨量則以正常至偏多的機率較大。