今年夏天「73年來第4熱」　颱風生成數少3.5個

▲中央氣象署預報中心主任陳怡良。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

今年夏天高溫炎熱，氣象署表示，今年7月和8月平均氣溫為29.4度，為73年來第4熱的盛夏，今年1月到8月平均溫度24.8度，也是歷年來第2暖。此外，今年1月到8月西北太平洋僅生成10個颱風，比氣候平均值13.5個少了3.5個。

中央氣象署指出，今年7至8月台灣整體氣溫偏高，除受颱風及低壓帶影響期間氣溫較涼外，各地高溫炎熱；降雨方面，主要集中於7月下旬凱米颱風及外圍西南風影響期間，其他時間雨量相對較少，全台7至8月累積雨量以正常為主。

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中央氣象署預報中心主任陳怡良表示，回顧7到8月份，溫度受太平洋高壓影響，只有7月下旬凱米颱風和颱風外圍環流影響氣溫稍降低，其他仍偏暖偏高，今年盛夏平均氣溫為29.4度，較氣候平均值28.8度高出0.6度，為1951年以來同期第4暖；今年1到8平均溫度24.8度，高於氣候平均值24度約0.8度，為1951年以來第2暖。

▲今年夏天平均溫度為同期第4暖。（圖／氣象署提供）

降雨方面，陳怡良說明，今年7到8月主要降雨發生在7月下旬受凱米颱風和颱風外圍環流影響，宜花和中南部造成顯著降雨且產生災情，7月到8月午後對流旺盛，整體累積雨量在午後雷雨沒有很多；另逐月雨量變化方面，7月雨量偏多，主要受凱米颱風影響，8月後午後雷陣雨為主，雨量偏少，7到8月全台各地降雨有些地方偏多雨，有些偏少雨。

颱風部分，陳怡良指出，今年第一個發布警報為凱米颱風登陸，是睽違8年登陸台灣的強颱，上一個登陸台灣且是強颱的颱風是尼伯特；今年7到8月有8個颱風，其中7月2個，8月6個，跟氣候平均值9.2個相比略少一點，颱風影響期間造成顯著降雨。

▲今年夏天登陸颱風統計。（圖／氣象署提供）

此外，今年1月到8月西北太平洋生成10個颱風，陳怡良表示，相較氣候平均值13.5個颱風，今年10個少於平均值，今年颱風大多生成在季風槽和日本東南方外海低壓帶。