南方海面下周二起有熱帶系統發展　氣象署：可能影響台灣天氣

▲下周可能有颱風生成。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周高溫炎熱，持續有午後雷陣雨，9月初過後天氣將出現變化，至於今年第11號颱風「摩羯」是否可能下周生成，氣象署表示，台灣南邊低壓帶未來可能有熱帶系統發展，注意時間點可能在9月3日到5日，可能影響台灣天氣，但還沒生成仍有變數，待未來觀察。

中央氣象署預報員官欣平表示，珊珊颱風目前在日本行進，沿著東北方向朝四國前進，進入本州等地區，強度逐漸降低，對台灣沒有影響。

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至於未來一周天氣變化，官欣平指出，台灣四周雲量偏少，最近都還是白天高溫炎熱、留意午後熱對流，南海、菲律賓東邊遠洋都是雲系豐沛區域，珊珊颱風遠離後，太平洋高壓增強，洋面較大低壓環流圈開始消散，低壓慢慢隨高壓發展往南，偏南海、菲律賓和台灣這一帶，南方低壓帶熱帶系統容易發展，8月底、特別是9月初，南邊低壓可能成為熱帶系統形成的溫床。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

今天天氣高溫炎熱，午後有熱對流發展，大台北、中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。官欣平表示，周六到下周一中南部、各山區為午後熱對流發展區塊，受西南風影響，清晨中南部有零星降雨，特別沿海較為明顯，午後也有熱對流發展。

9月3日到5日午後中南部及各地山區仍有雷陣雨外，官欣平表示，太平洋洋面9月初高壓增強，低壓往南移，適合熱帶系統生成，水氣從南方帶上來，9月4日、5日天氣變化大，除午後熱對流外，也要留意低壓發展狀況，大低壓帶中可能有熱帶系統生成，9月3到5日可能影響台灣天氣。

▲高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

高溫方面，官欣平表示，台灣各地普遍高溫約32到35度，新北市、台北市、花東縱谷、中南部內陸可能溫度更高，常見36度溫度，花蓮以南、南高屏區和彰化、雲林這一帶，都有連續36度高溫機會，新北市、台北市也有大範圍36度高溫，最近天氣高溫炎熱。