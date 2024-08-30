台灣再捐400套裝備！　助友邦海地軍警打擊黑幫

▲台灣駐海地大使古文劍將裝備交予總理康尼爾（Garry Conille）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

海地總理辦公室指出，台灣駐海地大使館29日贈送頭盔、戰術護膝、護目鏡、防彈背心等防護裝備給海地國家警察和軍隊，以協助打擊當地幫派。總理康尼爾（Garry Conille）在聲明中表示，「這體現了海地與台灣之間真誠而持久的友誼。」

根據《路透社》報導，海地總理辦公室在聲明中指出，台灣總共贈送了400套包含頭盔、戰術護膝、護目鏡、防彈背心在內的防護裝備給海地國家警察和軍隊，這使得2年內來自台灣的裝備總數來到800套。

▲台灣捐裝備助海地軍警打擊黑幫。（圖／路透）



康尼爾表示，「這次捐贈不僅是物質上的貢獻；它也體現了海地與台灣之間真誠而持久的友誼。」

海地是台灣的邦交國，但同時在北京設有貿易辦事處；包含鄰國多明尼加、尼加拉瓜、薩爾瓦多、宏都拉斯和巴拿馬在內的許多中美洲國家，都在近年與台灣斷交，轉而與中國建交，而瓜地馬拉和巴拉圭則是在承認台灣的同時，尋求與中國保持貿易往來。

海地幫派問題嚴峻，首都太子港（Port-au-Prince）大部分地區如今已被全副武裝的黑幫接管。海地政府2022年對外求援以助打擊國內幫派，聯合國（UN）批准的維安任務支援團最近才部署首批部隊到海地

報導指出，來自肯亞的400名聯合國維安任務支援團最近才部署到海地，其他國家所承諾的2900名支援警力仍未部署到位，在任務期限僅剩一個多月的情況下，成果有限，目前海地仍有近58萬人流離失所，數百萬人面臨飢荒。

海地當地媒體也提到，支援部隊也面臨缺少重要裝備和拖欠薪資等問題。