　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣再捐400套裝備！　助友邦海地軍警打擊黑幫

▲▼台灣捐裝備助海地軍警打擊黑幫。（圖／路透）

▲台灣駐海地大使古文劍將裝備交予總理康尼爾（Garry Conille）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

海地總理辦公室指出，台灣駐海地大使館29日贈送頭盔、戰術護膝、護目鏡、防彈背心等防護裝備給海地國家警察和軍隊，以協助打擊當地幫派。總理康尼爾（Garry Conille）在聲明中表示，「這體現了海地與台灣之間真誠而持久的友誼。」

根據《路透社》報導，海地總理辦公室在聲明中指出，台灣總共贈送了400套包含頭盔、戰術護膝、護目鏡、防彈背心在內的防護裝備給海地國家警察和軍隊，這使得2年內來自台灣的裝備總數來到800套。

▲▼台灣捐裝備助海地軍警打擊黑幫。（圖／路透）

▲台灣捐裝備助海地軍警打擊黑幫。（圖／路透）

康尼爾表示，「這次捐贈不僅是物質上的貢獻；它也體現了海地與台灣之間真誠而持久的友誼。」

海地是台灣的邦交國，但同時在北京設有貿易辦事處；包含鄰國多明尼加、尼加拉瓜、薩爾瓦多、宏都拉斯和巴拿馬在內的許多中美洲國家，都在近年與台灣斷交，轉而與中國建交，而瓜地馬拉和巴拉圭則是在承認台灣的同時，尋求與中國保持貿易往來。

海地幫派問題嚴峻，首都太子港（Port-au-Prince）大部分地區如今已被全副武裝的黑幫接管。海地政府2022年對外求援以助打擊國內幫派，聯合國（UN）批准的維安任務支援團最近才部署首批部隊到海地

報導指出，來自肯亞的400名聯合國維安任務支援團最近才部署到海地，其他國家所承諾的2900名支援警力仍未部署到位，在任務期限僅剩一個多月的情況下，成果有限，目前海地仍有近58萬人流離失所，數百萬人面臨飢荒。

海地當地媒體也提到，支援部隊也面臨缺少重要裝備和拖欠薪資等問題。

ET快訊
LIVE／柯文哲被帶走！怒問：為何搜索我　沈慶京行賄應曉薇4
快訊／柯文哲現身！　怒：執政當局說明有什麼證據
「柯文哲被搜索，就帶人包圍地檢」　館長曾喊：你給我試試
周玉蔻爆「柯文哲威脅檢調人員」：這樣做會釀政治風暴
大法官提名公布！「劉大砲」入列　正副司法院長張文貞、姚立明
柯文哲辦公室遭搜2小時！　黃珊珊神情輕鬆：尊重相關單位調查
快訊／柯文哲住家被搜近4小時　民眾黨將開臨時中央委員會
快訊／應曉薇遭羈押！　國民黨：將依黨紀處理

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度每20分鐘1女遭性侵　最重可判死刑但定罪率低

男用金屬探測器在自家院子尋寶　意外挖出「破碎人骨和手槍」

以色列最大規模入侵！約旦河西岸17死　擊斃激進組織高階指揮官

賀錦麗獲提名後CNN首專訪　稱將讓「共和黨人」入閣

激烈愛愛後崩潰！他狂拉肚子GG腫起來　竟是「吃飯」惹的禍

謊稱用「黑魔法幫爸爸治病」　12歲女童遭印度男帶到墓地性侵

珊珊颱風襲日釀4死94傷！龜速移動「像慢跑」　轉熱低壓時間點曝

日本「令和米荒」　超市貨架全空！民眾只能吃泡麵、麵包溫飽

塞爾維亞買「12架法國飆風戰機」　戰略擬西移靠攏歐洲

台灣再捐400套裝備！　助友邦海地軍警打擊黑幫

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

應曉薇收沈慶京4000萬 金流成聲押關鍵 ｜20240829 ET午間新聞

池昌旭現身台北101！　最想餛飩麵：一下機就吃了❤️

大姊穿恐龍裝接機給驚喜　二姊出關撲上去擁抱笑翻

男伸舌舔電蚊拍想證明故障　下秒「啪！」慘叫摀嘴超尷尬

宏都拉斯斷交台灣後蝦農苦　損失13.7億業者吐心聲

練習賽暫停！辜仲諒喊話　「絕不能輸韓國」向總統爭取資源

印度每20分鐘1女遭性侵　最重可判死刑但定罪率低

男用金屬探測器在自家院子尋寶　意外挖出「破碎人骨和手槍」

以色列最大規模入侵！約旦河西岸17死　擊斃激進組織高階指揮官

賀錦麗獲提名後CNN首專訪　稱將讓「共和黨人」入閣

激烈愛愛後崩潰！他狂拉肚子GG腫起來　竟是「吃飯」惹的禍

謊稱用「黑魔法幫爸爸治病」　12歲女童遭印度男帶到墓地性侵

珊珊颱風襲日釀4死94傷！龜速移動「像慢跑」　轉熱低壓時間點曝

日本「令和米荒」　超市貨架全空！民眾只能吃泡麵、麵包溫飽

塞爾維亞買「12架法國飆風戰機」　戰略擬西移靠攏歐洲

台灣再捐400套裝備！　助友邦海地軍警打擊黑幫

航港局配合東京備忘錄　展開船員薪資和船員僱傭契約重點檢查

印度每20分鐘1女遭性侵　最重可判死刑但定罪率低

全台行人交通事故死亡數上升　中警9月起大執法...70路口加強取締

2024國慶煙火在雲林！9／13搶先看　11個最佳觀賞地點出爐

風・Luxury／寶格麗品牌史上最複雜錶誕生　大自鳴奏出魔鬼音程

微星Cyborg 14四大AI看點！配備 GeForce RTX 4060 高效能筆電 GPU　工作、課業效率大加速 開學季優惠同步開跑

超扯！大馬男飛台灣當臨檢扮假檢警　下機5小時被逮　

瘦子荒島拷問曝OO！最瘋狂事情竟是唱饒舌　靈感糧食靠「歐肯」

闆娘顧店中挨告「分身」盜刷信用卡　靠髮型、會員卡自救

快訊／檢調入家搜4小時　柯文哲現身高喊非常坦蕩：執政當局說明有什麼證據

國際熱門新聞

即／東京2市避難指示！2.3萬人被要求撤離

妹撞見爸爸性侵姊姊　驚揭姊妹都是性奴

日媒：台灣49歲男子爬富士山不幸身亡

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

泰咖啡店4女開高衩　抖乳2秒晃到犯規

俄男遊泰性侵母牛　恐遣送回國上戰場

快訊／以色列、哈瑪斯同意9／1各區停火3天

烏克蘭F-16戰機「驚傳1架墜毀」　戰機軍援剩5架

民調：賀錦麗支持度領先擴大　關鍵搖擺州仍落後川普

22歲女師深蹲一半倒地　健身房缺氧猝死

美承諾護送菲國運補船　菲：士兵瀕死才救助

離譜！腦外科醫生竟讓13歲女兒「在病人頭上鑽孔」

中菲仙賓暗沙對峙　北京喊話菲國撤船撤人

日本防颱拆坂本龍馬雕像　這一幕爆熱議

更多熱門

相關新聞

美媒犀利提問賀錦麗　是否保衛台灣

美媒犀利提問賀錦麗　是否保衛台灣

美國副總統賀錦麗與副手華茲29日將首次接受專訪，讓外界檢視2人是否準備好，以正副總統候選人的身分面對媒體審視。美媒Axios也針對賀錦麗面臨的內政及海外政策，整理出10大提問。

「摩羯」颱風可能下周生成　不排除侵台機率

「摩羯」颱風可能下周生成　不排除侵台機率

低壓帶雨彈下周炸3天　恐又有颱風來襲

低壓帶雨彈下周炸3天　恐又有颱風來襲

快訊／雨彈升級！15縣市豪大雨特報

快訊／雨彈升級！15縣市豪大雨特報

靜安會「吃人夠夠」引爆酒店被砸　業者說話了

靜安會「吃人夠夠」引爆酒店被砸　業者說話了

關鍵字：

台灣海地黑幫邦交

讀者迴響

熱門新聞

男揪「換妻毒趴」不爽妻被上　仙人跳把朋友打成豬

36歲陸男夜市起爭執…遭砍斷頭顱當眾慘死

快訊／京華城弊案重大發展！　柯文哲住處今早被搜索

好市多「5種黃金商品」不能退貨了

即／東京2市避難指示！2.3萬人被要求撤離

應曉薇黑歷史起底　男友爆是「情色大亨」松聯前堂主

小粉紅又來！國際射擊賽搶走中華民國國旗

台網紅「西藏巧遇」被罵　華航林依晨：問心無愧

早起嘴巴又臭又苦？醫曝「5疾病」警訊

妹撞見爸爸性侵姊姊　驚揭姊妹都是性奴

沈慶京收押關鍵原因曝光　藏身「逃生梯」被發現

藏壽司：吉伊卡哇扭蛋活動將提前結束　

快訊／搜索「柯文哲住處」畫面曝光　京華城弊案最後一塊拼圖

救落水女兒溺斃…楊偉中逝世6年了！

應曉薇「古裝換囚裝」曾為小三始祖　收4500萬賄款收押

更多

最夯影音

更多

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

應曉薇收沈慶京4000萬 金流成聲押關鍵 ｜20240829 ET午間新聞

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面