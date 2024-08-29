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靜安會「吃人夠夠」引爆酒店被砸！海岳堂顏面無光開戰　業者說話了

記者張君豪／台北報導

29日凌晨北市大安區商務酒店「威斯汀會所」遭四海幫海岳堂20餘名小弟登門砸店，幫眾攜帶甩棍並利用店內滅火器砸毀兩間包廂及大廳玻璃櫥窗及裝潢，肇因海岳堂有兩名幫眾5月中旬在店內消費後，在會所樓下廁所與來接女友下班的竹聯幫靜安會幫眾發生互毆衝突，其中海岳堂一名小弟被推下樓梯腿部骨折、雙方互控傷害後，28日雙方在中正區公所進行調解，未料協調和解破裂後，海岳堂幫眾離開調解委員會時，又在路旁遭4-5名黑衣人圍毆，導致昨天海岳堂正式向靜安會宣戰，才會派小弟到威斯汀會所砸店示威。

▲(碼)大安區威斯汀會所29日凌晨遭超過20名四海幫成員闖入砸店。（圖／記者張君豪翻攝）

▲大安區威斯汀會所29日凌晨遭超過20名四海幫成員闖入砸店。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

▲大安區威斯汀會所29日凌晨遭超過20名四海幫成員闖入砸店。（圖／記者張君豪翻攝）

外傳海岳堂目前群情激憤，認為靜安會成員打人在先，不願賠償和解，還在調解後設局圍毆「簡直吃人夠夠」海岳堂陣營若再不展現能力，恐遭道上兄弟譏諷；海岳堂昨天以4人為一組，出動20多人搭車預藏甩棍到場砸店，砸店過程不僅持手機蒐證回報，任務完成後還以4人一組邊隊搭車離開，展現堂口軍事化管理，治軍甚嚴風範、

至於為何海岳堂要砸威斯汀會所？外傳海岳堂高層認為靜安會也投資威斯汀會所，並參與圍事經營工作，今晨才動員幫眾砸店；據傳酒店業者相當無奈，肇因海岳堂成員第一次被打斷腿骨折，或28日雙方調解後發生的圍毆衝突，都非在該店發生，店家也無營業、服務不周疏失，兩個黑幫堂口衝突開戰，酒店卻先被砸毀，業者透過人脈持續向兩邊黑幫人士溝通，希望兩大堂口能轉移戰場，讓酒店回歸正常營業。

▲▼大安區酒店遭砸。（圖／記者黃彥傑翻攝）


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