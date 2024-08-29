未來一周防午後雷陣雨！低壓帶雨彈「連炸3天」　恐又有颱風來襲

▲氣象署提醒，未來一周以偏向午後雷陣雨的天氣為主。（圖／記者周宸亘攝）

記者閔文昱／綜合報導

今（29）日台灣各地及澎湖、金門大多為晴到多雲，主要降雨是在午後發展起來。中央氣象署提醒，未來一周以偏向午後雷陣雨的天氣為主，尤其在周二至周四（3日至5日）這段時間，低壓帶外圍帶來水氣，各地雲量增多，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣象署指出，明天（30日）台灣附近是微弱西南至偏南風環境，各地及澎、金、馬為多雲到晴，清晨因海陸風輻合，中南部地區有零星短暫陣雨，白天之後各地恢復為多雲到晴，但午後天氣不穩定，山區及近山區平地都易有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

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▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供，下同）

氣溫方面，各地高溫普遍在32到36度，其中大台北地區、花、東及臺中以南大部分縣市，有局部36度以上高溫發生的機率，沒下雨時體感悶熱，戶外活動應注意防曬並多補充水分。

氣象署預估，未來一周以偏向午後雷陣雨的天氣為主，對流發展旺盛時容易伴隨短延時強降雨、雷擊、強風等劇烈天氣現象，前往山區、溪河附近活動請留意溪水暴漲，另外，清晨上午中南部地區亦有零星短暫陣雨。

氣象署提醒，周六至周一（31日至9月2日）北方有較乾空氣南下，水氣將稍減少，各地大多為多雲到晴，清晨中南部地區有零星短暫陣雨，午後中南部近山區及各山區有局部短暫雷陣雨，且周六、周日（31日、1日）並有局部較大雨勢發生的機率。

到了周二至周四（3日至5日），因低壓帶外圍帶來水氣，各地雲量增多，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；9月5日至7日因台灣位於大低壓區附近，雲量及水氣增多，天氣不穩定，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨。

另外，南海至菲律賓東方海面為大低壓區，有利熱帶系統發展，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，根據最新歐洲模式預報的系集圖顯示，大約下周後段，菲東海域有低壓發展的訊號，在高氣壓回歸正常的位置之後，預期低壓移動大方向將是先北後西，長期看會往「台灣～中國華東」一帶前進，不排除下周末段會有颱風影響，須持續觀察。