　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

未來一周防午後雷陣雨！低壓帶雨彈「連炸3天」　恐又有颱風來襲

▲氣象署提醒，未來一周以偏向午後雷陣雨的天氣為主。（圖／記者周宸亘攝）

▲氣象署提醒，未來一周以偏向午後雷陣雨的天氣為主。（圖／記者周宸亘攝）

記者閔文昱／綜合報導

今（29）日台灣各地及澎湖、金門大多為晴到多雲，主要降雨是在午後發展起來。中央氣象署提醒，未來一周以偏向午後雷陣雨的天氣為主，尤其在周二至周四（3日至5日）這段時間，低壓帶外圍帶來水氣，各地雲量增多，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣象署指出，明天（30日）台灣附近是微弱西南至偏南風環境，各地及澎、金、馬為多雲到晴，清晨因海陸風輻合，中南部地區有零星短暫陣雨，白天之後各地恢復為多雲到晴，但午後天氣不穩定，山區及近山區平地都易有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供，下同）

氣溫方面，各地高溫普遍在32到36度，其中大台北地區、花、東及臺中以南大部分縣市，有局部36度以上高溫發生的機率，沒下雨時體感悶熱，戶外活動應注意防曬並多補充水分。

氣象署預估，未來一周以偏向午後雷陣雨的天氣為主，對流發展旺盛時容易伴隨短延時強降雨、雷擊、強風等劇烈天氣現象，前往山區、溪河附近活動請留意溪水暴漲，另外，清晨上午中南部地區亦有零星短暫陣雨。

氣象署提醒，周六至周一（31日至9月2日）北方有較乾空氣南下，水氣將稍減少，各地大多為多雲到晴，清晨中南部地區有零星短暫陣雨，午後中南部近山區及各山區有局部短暫雷陣雨，且周六、周日（31日、1日）並有局部較大雨勢發生的機率。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

到了周二至周四（3日至5日），因低壓帶外圍帶來水氣，各地雲量增多，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；9月5日至7日因台灣位於大低壓區附近，雲量及水氣增多，天氣不穩定，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨。

另外，南海至菲律賓東方海面為大低壓區，有利熱帶系統發展，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，根據最新歐洲模式預報的系集圖顯示，大約下周後段，菲東海域有低壓發展的訊號，在高氣壓回歸正常的位置之後，預期低壓移動大方向將是先北後西，長期看會往「台灣～中國華東」一帶前進，不排除下周末段會有颱風影響，須持續觀察。

ET快訊
快訊／京華城案異常金流4500萬　應曉薇遭羈押禁見
快訊／高雄女陳屍商旅「裸趴浴缸亡」　男友遭檢方聲押
陸選手國際射擊賽搶走中華民國國旗　遭取消資格
快訊／23歲女「跳入嘉南大圳」　老公急報案
低壓帶雨彈下周炸3天　恐又有颱風來襲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

未來一周防午後雷陣雨！低壓帶雨彈「連炸3天」　恐又有颱風來襲

找「柚子同學」高承睿拍片推廣　農糧署：颱風雨滋潤文旦長得好

「洗劫新自強號衛生紙」男乘客被逮　清潔員怒吼：你有沒有事啊

月餅漲5%！糕餅公會喊「成本增加」　蛋黃酥每顆上看65元

明午後雷雨襲全台　周末轉乾後又變天「下最大時間」曝

中榮破解「思覺失調症」大腦之謎　診斷「精準化」有助司法鑑定

藥師衝健保署「反對提高診所藥事費」！協商無果　公會擬上街抗議

珊珊打亂航班！星宇明取消台北福岡來回班機　國籍航空異動一次看

「最仙團長」新動向！赴美1個月返台　Rina深V照新身分搶先曝光

快訊／長榮飛福岡「多次盤旋降落未果」折返桃機　旅客嚇壞

毛小孩知識大問答 你對了幾題? 獸醫師徐莉寧解惑寵物餵食迷思

102歲生日玩大的！ 英阿嬤從高空一躍而下

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

「角頭宇宙」人太多！鄭人碩成維基百科　他也有演..王陽明認不出曾莞婷.鍾欣凌

林依晨陸綜舉手「我是成都人」惹議　遭指「面相變了」維基百科也淪陷

業者亂插陽傘惹民怨！　墾管處強拆180頂還乾淨沙灘

山西運動會播「中華民國國旗歌」　陸高官都在場...網：有人要倒楣了

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

未來一周防午後雷陣雨！低壓帶雨彈「連炸3天」　恐又有颱風來襲

找「柚子同學」高承睿拍片推廣　農糧署：颱風雨滋潤文旦長得好

「洗劫新自強號衛生紙」男乘客被逮　清潔員怒吼：你有沒有事啊

月餅漲5%！糕餅公會喊「成本增加」　蛋黃酥每顆上看65元

明午後雷雨襲全台　周末轉乾後又變天「下最大時間」曝

中榮破解「思覺失調症」大腦之謎　診斷「精準化」有助司法鑑定

藥師衝健保署「反對提高診所藥事費」！協商無果　公會擬上街抗議

珊珊打亂航班！星宇明取消台北福岡來回班機　國籍航空異動一次看

「最仙團長」新動向！赴美1個月返台　Rina深V照新身分搶先曝光

快訊／長榮飛福岡「多次盤旋降落未果」折返桃機　旅客嚇壞

民眾黨SOP不明確　柯文哲自請調查不足以挽回信任

北市酒店遭10多人砸店 黑絲短裙妹逃竄畫面曝

生活熱門新聞

「硬度、粗度、長度」大排名　女生答案意外一樣

雨區擴大「全台連下2天」　珊珊颱風不排除下周逆轉往南走

中秋節烤肉退流行？一票人曝原因

蠟筆小新來了！LINE「9款可愛貼圖」免費下載

全台西北雨！　今明下最大

快訊／長榮飛福岡「多次盤旋降落未果」折返桃機　旅客嚇壞

快訊／04:14花蓮近海規模4.9極淺層地震

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

趙少康轟「做不出黑悟空」　醫列台灣7特色：哪個中國有

快訊／雨彈來了！12縣市大雨特報　下到入夜

約砲要怎知男生健不健康？泌尿醫曝3大原則

又有百萬YTR被出征　粉絲見「去西藏旅遊」失望退訂

LINE新功能上線「圖示不再只有綠色」　萬人喊羨慕

美模式最新一報「珊珊回馬槍撲台」　氣象署說話了

更多熱門

相關新聞

明午後雷雨襲全台　周末轉乾後又變天「下最大時間」曝

明午後雷雨襲全台　周末轉乾後又變天「下最大時間」曝

天氣不穩定，中央氣象署指出，明（30日）午後各地山區及平地都有局部短暫雷陣雨，並且有局部大雨發生的機率，下周二、三水氣多，降雨範圍擴大，午後各地都有局部短暫雷陣雨，而珊珊颱風未來結構受地形破壞，可能於下周一減弱為熱帶性低氣壓。

日本防颱拆坂本龍馬雕像　這一幕爆熱議

日本防颱拆坂本龍馬雕像　這一幕爆熱議

日男防颱觸電亡！珊珊颱風滯留逾80死傷

日男防颱觸電亡！珊珊颱風滯留逾80死傷

高溫會傷腎！醫示警「10大高危險群」

高溫會傷腎！醫示警「10大高危險群」

快訊／雨彈升級！15縣市豪大雨特報

快訊／雨彈升級！15縣市豪大雨特報

關鍵字：

天氣台灣雷陣雨高溫颱風

讀者迴響

熱門新聞

許維恩裸身「鏡子反射超羞畫面」

「硬度、粗度、長度」大排名　女生答案意外一樣

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

好市多「5種黃金商品」不能退貨了

救落水女兒溺斃…楊偉中逝世6年了！

資工彌突發不自殺聲明！　「請幫我討回公道」

台中惡狼一次5000騙炮女高中生！激戰完封鎖

2大原因！　 台工具機業集體面臨存亡

快訊／4張3-4月千萬發票無人領　9／5到期財政部急尋

雨區擴大「全台連下2天」　珊珊颱風不排除下周逆轉往南走

22歲女師深蹲一半倒地　健身房缺氧猝死

484部電腦硬碟資料遭刪光　勞發署回應了

即／新北20歲女大生校園內墜樓　送醫宣告不治

中秋節烤肉退流行？一票人曝原因

妹撞見爸爸性侵姊姊　驚揭姊妹都是性奴

更多

最夯影音

更多

毛小孩知識大問答 你對了幾題? 獸醫師徐莉寧解惑寵物餵食迷思

102歲生日玩大的！ 英阿嬤從高空一躍而下

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

「角頭宇宙」人太多！鄭人碩成維基百科　他也有演..王陽明認不出曾莞婷.鍾欣凌

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面