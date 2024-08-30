賀錦麗接招！　美媒10大犀利提問「是否保衛台灣」

▲賀錦麗接替拜登參選，內政及外交政見，面臨外界檢視。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國副總統賀錦麗與副手華茲29日將首次接受專訪，讓外界檢視2人是否準備好，以正副總統候選人的身分面對媒體審視。美媒Axios也針對賀錦麗面臨的內政及海外政策，整理出10大提問。

1、保衛台灣免受中國侵略

妳是否同意拜登的觀點，也就是如果中國入侵，美國已經準備好保衛台灣？

2、北韓

對於北韓彈道飛彈擴張及核武能力，妳的長期解決方案是什麼？

3、國防開支

北約國家在國防預算的支出方面是否足夠？

4、會晤外國政要

妳擔任總統之後的首場20大工業國（G20）高峰會，是否會與俄羅斯總統普丁、沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）見面？

5、烏俄

妳是否支持烏克蘭入侵俄羅斯？如果是的話，為什麼政府依然限制烏克蘭，使用遠程飛彈打擊俄羅斯境內？

6、哄抬物價

妳能夠向美國民眾提出「哄抬物價」的定義嗎？妳的政府採取行動的門檻是什麼？

7、稅收

妳說只有富人的稅金會增加，那應該會增加到多少？妳承諾年收入40萬美元以下不會加稅，這究竟是家庭或個人的下限？

8、移民

從2018年稱呼邊境圍牆是「不美國的」，到現在表示將簽署法案確保建造更多圍牆，是什麼讓妳的立場改變了？

9、通膨

妳就職時的通膨率是多少？妳的政府是否要為物價大幅上漲負責？

10、最高法院改革

妳會要求民主黨任命的最高法院大法官在18年後辭職嗎？

此問題起因是，2009年獲得前總統歐巴馬任命、美國第一名拉丁裔與西班牙裔女性大法官索托瑪約（Sonia Sotomayor）已經70歲，而且罹患糖尿病。若川普當選並且有權任命下一名大法官，最高法院的保守派與自由派比數，可能從現在的6:3，變成7:2。