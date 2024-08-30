　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

賀錦麗接招！　美媒10大犀利提問「是否保衛台灣」

▲賀錦麗出席民主黨全代會，正式接受提名，成為民主黨總統候選人。（圖／路透）

▲賀錦麗接替拜登參選，內政及外交政見，面臨外界檢視。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國副總統賀錦麗與副手華茲29日將首次接受專訪，讓外界檢視2人是否準備好，以正副總統候選人的身分面對媒體審視。美媒Axios也針對賀錦麗面臨的內政及海外政策，整理出10大提問。

1、保衛台灣免受中國侵略

妳是否同意拜登的觀點，也就是如果中國入侵，美國已經準備好保衛台灣？

2、北韓

對於北韓彈道飛彈擴張及核武能力，妳的長期解決方案是什麼？

3、國防開支

北約國家在國防預算的支出方面是否足夠？

4、會晤外國政要

妳擔任總統之後的首場20大工業國（G20）高峰會，是否會與俄羅斯總統普丁、沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）見面？

5、烏俄

妳是否支持烏克蘭入侵俄羅斯？如果是的話，為什麼政府依然限制烏克蘭，使用遠程飛彈打擊俄羅斯境內？

▲▼美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）出席芝加哥的民主黨全國代表大會，正式接受提名，成為民主黨總統候選人，於11月角逐白宮大位。（圖／路透）

6、哄抬物價

妳能夠向美國民眾提出「哄抬物價」的定義嗎？妳的政府採取行動的門檻是什麼？

7、稅收

妳說只有富人的稅金會增加，那應該會增加到多少？妳承諾年收入40萬美元以下不會加稅，這究竟是家庭或個人的下限？

8、移民

從2018年稱呼邊境圍牆是「不美國的」，到現在表示將簽署法案確保建造更多圍牆，是什麼讓妳的立場改變了？

9、通膨

妳就職時的通膨率是多少？妳的政府是否要為物價大幅上漲負責？

10、最高法院改革

妳會要求民主黨任命的最高法院大法官在18年後辭職嗎？

此問題起因是，2009年獲得前總統歐巴馬任命、美國第一名拉丁裔與西班牙裔女性大法官索托瑪約（Sonia Sotomayor）已經70歲，而且罹患糖尿病。若川普當選並且有權任命下一名大法官，最高法院的保守派與自由派比數，可能從現在的6:3，變成7:2。

 
ET快訊
快訊／東京2市發避難指示！　要求2.3萬人撤離
柯文哲遭搜索！柯媽喊「我孩子絕對清白」：可以去問學校老師
分「前金、後謝」！沈慶京匯4740萬給應曉薇　掰是慈善捐款
批柯文哲手法低劣、愛錢如子　律師不解：為何淪落這地步？
快訊／國1機場系統事故！駕駛死亡　回堵8公里
當應曉薇助理「又領威京薪資」！　吳順民雙棲身分曝
柯文哲不在家？幕僚斥假消息　檢調搜索已逾2小時
「摩羯」颱風可能下周生成　不排除侵台機率

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／東京2市發避難指示！　1.1萬戶、2.3萬人被要求撤離

賀錦麗接招！　美媒10大犀利提問「是否保衛台灣」

颱風珊珊強襲日本　福岡機場登熱搜！機身「劇烈搖晃」乘客嚇哭了

輝達、蘋果洽談「參與 OpenAI新融資」　估值有望破1000億美元

帕運女選手抵巴黎「失蹤10天」　至今下落不明　

白宮國安顧問：美將持續對台軍售　有助維持台海和平穩定

26歲俄男「逃徵召2年」遊泰性侵母牛！　恐遣送回國打烏俄戰爭

快訊／以哈同意9／1起各區停火3天　WHO：為替加薩孩童接種疫苗

泰咖啡店4女服務生「高衩開到胸下」　爆乳抖2秒晃到犯規

日媒：台灣49歲男子爬富士山不幸身亡

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

應曉薇收沈慶京4000萬 金流成聲押關鍵 ｜20240829 ET午間新聞

池昌旭現身台北101！　最想餛飩麵：一下機就吃了❤️

大姊穿恐龍裝接機給驚喜　二姊出關撲上去擁抱笑翻

宏都拉斯斷交台灣後蝦農苦　損失13.7億業者吐心聲

練習賽暫停！辜仲諒喊話　「絕不能輸韓國」向總統爭取資源

男伸舌舔電蚊拍想證明故障　下秒「啪！」慘叫摀嘴超尷尬

快訊／東京2市發避難指示！　1.1萬戶、2.3萬人被要求撤離

賀錦麗接招！　美媒10大犀利提問「是否保衛台灣」

颱風珊珊強襲日本　福岡機場登熱搜！機身「劇烈搖晃」乘客嚇哭了

輝達、蘋果洽談「參與 OpenAI新融資」　估值有望破1000億美元

帕運女選手抵巴黎「失蹤10天」　至今下落不明　

白宮國安顧問：美將持續對台軍售　有助維持台海和平穩定

26歲俄男「逃徵召2年」遊泰性侵母牛！　恐遣送回國打烏俄戰爭

快訊／以哈同意9／1起各區停火3天　WHO：為替加薩孩童接種疫苗

泰咖啡店4女服務生「高衩開到胸下」　爆乳抖2秒晃到犯規

日媒：台灣49歲男子爬富士山不幸身亡

快訊／東京2市發避難指示！　1.1萬戶、2.3萬人被要求撤離

小資族必搶！日本機票7999元起　搭遊輪玩沖繩4天最高折萬元

辣妹傳「車頭燈泡泡浴」嘟嘴照　才認識4天！單純男暈船解百萬定存

他前一晚斷言：檢方「7點會去柯文哲家敲門」！　竟預言成真

韓被列最嚴重的國家！　「9.5萬非法換臉片」受害者一半是女藝人

借用朋友手機轉頭就賣掉　貪男要賠3萬元才能換免關

輝達財報優投資人不敢買　陸行之：學ASML公布在手訂單

柯文哲遭搜索！柯媽狂喊冤「我孩子絕對清白」：可以去問學校老師

賞月無死角+無敵夜景！中秋到「饗 A Joy」還能享用香魚、帝王蟹

藏壽司官網癱瘓！吉伊卡哇扭蛋突喊停　業者：流量湧入緊急搶修

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

國際熱門新聞

妹撞見爸爸性侵姊姊　驚揭姊妹都是性奴

日媒：台灣49歲男子爬富士山不幸身亡

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

泰咖啡店4女開高衩　抖乳2秒晃到犯規

俄男遊泰性侵母牛　恐遣送回國上戰場

快訊／以色列、哈瑪斯同意9／1各區停火3天

烏克蘭F-16戰機「驚傳1架墜毀」　戰機軍援剩5架

民調：賀錦麗支持度領先擴大　關鍵搖擺州仍落後川普

美承諾護送菲國運補船　菲：士兵瀕死才救助

22歲女師深蹲一半倒地　健身房缺氧猝死

中菲仙賓暗沙對峙　北京喊話菲國撤船撤人

離譜！腦外科醫生竟讓13歲女兒「在病人頭上鑽孔」

日本防颱拆坂本龍馬雕像　這一幕爆熱議

歐盟撥款俄495億凍結資產　幫烏克蘭增產軍火

更多熱門

相關新聞

「摩羯」颱風可能下周生成　不排除侵台機率

「摩羯」颱風可能下周生成　不排除侵台機率

本周維持夏季型天氣，午後各地山區或局部近山區平地有雷陣雨，沒下雨時局部高溫上看36度，天氣風險公司提醒，要關注下周熱帶擾動發展，有機會成為今年第11號颱風「摩羯」，移動路徑可能通過台灣周邊，通過位置預報分歧大，可能從較遠的海面通過，也有侵襲台灣機會。

蘇利文：美將持續對台軍售　有助台海和平穩定

蘇利文：美將持續對台軍售　有助台海和平穩定

民調：賀錦麗支持度領先擴大　關鍵搖擺州仍落後川普

民調：賀錦麗支持度領先擴大　關鍵搖擺州仍落後川普

低壓帶雨彈下周炸3天　恐又有颱風來襲

低壓帶雨彈下周炸3天　恐又有颱風來襲

快訊／雨彈升級！15縣市豪大雨特報

快訊／雨彈升級！15縣市豪大雨特報

關鍵字：

賀錦麗外交台灣美中台

讀者迴響

熱門新聞

男揪「換妻毒趴」不爽妻被上　仙人跳把朋友打成豬

36歲陸男夜市起爭執…遭砍斷頭顱當眾慘死

快訊／京華城弊案重大發展！　柯文哲住處今早被搜索

好市多「5種黃金商品」不能退貨了

小粉紅又來！國際射擊賽搶走中華民國國旗

早起嘴巴又臭又苦？醫曝「5疾病」警訊

應曉薇黑歷史起底　男友爆是「情色大亨」松聯前堂主

妹撞見爸爸性侵姊姊　驚揭姊妹都是性奴

台網紅「西藏巧遇」被罵　華航林依晨：問心無愧

沈慶京收押關鍵原因曝光　藏身「逃生梯」被發現

快訊／搜索「柯文哲住處」畫面曝光　京華城弊案最後一塊拼圖

救落水女兒溺斃…楊偉中逝世6年了！

日媒：台灣49歲男子爬富士山不幸身亡

柯瑞續留勇士！　1年19.9億台幣巨約

台東女「下身赤裸」陳屍堤防旁…相驗結果出爐！

更多

最夯影音

更多

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

應曉薇收沈慶京4000萬 金流成聲押關鍵 ｜20240829 ET午間新聞

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面