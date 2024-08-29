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快訊／雨彈升級！15縣市豪大雨特報

▲▼大雷雨 午後雷雨 天氣 路上行人。（圖／記者屠惠剛攝）

▲部分地區午後出現大雷雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後雨勢持續擴大，中央氣象署今（29日）下午4時針對15縣市發布豪大雨特報，其中新竹縣、嘉義市、嘉義縣為豪雨等級，降雨到晚上。

氣象署指出，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日新竹縣、嘉義縣、嘉義市有局部大雨或豪雨，北部、雲林至台南、南投地區及台中、高雄、屏東山區有局部大雨發生的機率。

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氣象署提醒民眾，注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

▲▼15縣市發布豪大雨特報。（圖／氣象署提供）

▲15縣市發布豪大雨特報。（圖／氣象署提供）

氣象署預報員李孟軒表示，今、明天午後雷陣雨範圍較廣，午後各地都有局部短暫雷陣雨，且有局部性大雨發生。周六到下周一整體水氣減少，尤其北部多雲到晴，降雨範圍限縮到中南部及其他山區，並有局部較大雨勢。

他說，下周二、下周三因水氣再增加，降雨範圍擴大，清晨至上午西半部地區有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。明天基隆北海岸、東北部及東部沿海有長浪發生的機率，周六前金門及馬祖夜晚、清晨易有霧或低雲，影響能見度。

豪雨特報
影響時間：29日下午至29日晚上
＊豪雨：新竹縣、嘉義市、嘉義縣
＊大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、苗栗縣、台中市山區、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市山區、屏東縣山區

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