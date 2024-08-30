台南400限定！赤崁樓海神廟　中華電信5G科技打造互動式光雕展

▲台南古蹟赤崁樓華麗變身！在2024臺灣文博會期間，由中華電信打造互動光雕展，成為台南400限定景點。（採訪撰稿／記者浦靖祤；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者浦靖祤／採訪報導

從清晨、夕陽到滿佈星光的夜晚，景色變幻萬千，還有隨著光影變換色彩的美麗浪濤，400年前的台南重現眼前，讓民眾相當驚喜。

遊客郭小姐分享，「就像穿越時空來到過去的台南，體驗他們過去400年前台南人的生活，另外還有一個很特別的地方是廣場草皮上面，做了海浪的投影，在上面會有踏浪的感覺，走在上面的感覺真的蠻新奇的！」

▲▼台南赤崁樓海神廟互動光雕投影，吸引許多遊客前來體驗400年古都穿越之美。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

國定古蹟赤崁樓海神廟，邁入第二階段修復工程，適逢「2024 臺灣文化創意博覽會」期間，特別以『工地展場化』的概念，結合5G數位科技，打造互動光雕投影。台南市長黃偉哲表示，「我們讓工地變成像展場一樣，運用一些科技，譬如說5G雲端運算，或邊緣運算力來達成，還有AVR。大家可以看到，工地不再是一個像工地一樣，古蹟也不再像傳統的古蹟，我們非常謝謝中華電信，用最新的中華電信科技跟最古老的台南古都結合在一起。」

▲透過中華電信5G科技，將古蹟與藝術展覽結合，打造「工地展場化」互動場域。▼台南市長黃偉哲積極推動古蹟創生。

只要使用手機登入專屬網站，透過５Ｇ傳輸與邊緣運算技術，零延遲地將手機角色投影到光雕螢幕，現場民眾就能共同穿越到４００年前的古地圖上。台南市文化局長謝仕淵說明，「你可以化身為鳥、鹿或是獵人，然後進到那張光雕投影的大地圖上，我們期待這樣的互動的方式，讓大家更進入到赤崁樓這個古蹟，它在過去400年前的氛圍。我想這是把一個有形的古蹟故事化、互動化的一個很好的嘗試。」

▲草地上的浪濤投影栩栩如生，遊客彷彿身歷其境回到400年前的台南。▼中華電信企客分公司總經理張本元推展數位服務，將科技與文化深度結合，帶來創新體驗。

光雕硬體使用了奧運同等級的超高流明投影機，打造動人的沈浸式體驗。透過中華電信數位服務，將科技與文化深度結合，帶來創新體驗，其中七項核心專業技術，包括AIOT、5G網路、大數據、資安、雲端機房、邊緣運算以及生成式AI。中華電信企客分公司總經理張本元指出，「中華電信有台灣最好的5G基礎建設，榮獲國際權威的Speed Test認證的5G大滿貫，包含5G的網速5G涵蓋、5G的影音體驗、5G的遊戲體驗等，全部封王。同時在Open Signal裡，中華電信也橫掃了14項冠軍。

▲遊客紛紛利用活動特製的簍空卡片，拍下動人的赤崁樓光雕美景。

張本元表示，中華電信配合台南400，運用了AVR技術結合元宇宙，讓民眾體驗歷史文化在地人文應用，例如「鹽水蜂炮3D LED主題沈浸式體驗展」，另外還要舉辦年度馬拉松盛事，將規劃全新元宇宙馬拉松體驗。

想要一睹赤崁樓華麗變身風采，不妨趁著文博會期間，帶著全家大小走訪台南，感受一趟古今文化之旅。