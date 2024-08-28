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黃偉哲廣邀青年挑戰市政展創意　成大社科院力挺再加碼獎勵

▲台南市長黃偉哲重視青年聲音，鼓勵青年參與公共事務，由台南市研考會推出「2024年台南青年公共議題提案競賽」提供青年發聲舞台。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲重視青年聲音，鼓勵青年參與公共事務，由台南市研考會推出「2024年台南青年公共議題提案競賽」提供青年發聲舞台。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲重視青年聲音，鼓勵青年參與公共事務，由台南市研考會推出「2024年台南青年公共議題提案競賽」提供青年發聲舞台，獎金最高5萬元；而智慧發展中心即將於9月舉辦「2024年AI台南數位城市治理黑客松」，廣邀各界人才為市政難題提供解決新途徑，最高獎金10萬元。

成功大學社會科學院為支持市府青年參與政策，鼓勵院內同學參與，規劃以獎勵機制，激勵學子將市政當成實踐學術實作空間，成為推動城市進步的種子。

市長黃偉哲表示，青年是城市的寶貴資產，對於城市永續性發展至關重要，感謝成大社科院支持並推動青年學子投入公共事務。市府推動「2024年台南青年公共議題提案競賽」以及「2024年AI台南數位城市治理黑客松」，都是要打破政府與民眾的隔閡，期望從「使用者」的角度探討更多不同的市政解方，青年朋友藉此深入了解市政脈絡，並成為城市永續的實踐行動者，共同打造台南成為韌性城市。

▲台南市長黃偉哲重視青年聲音，鼓勵青年參與公共事務，由台南市研考會推出「2024年台南青年公共議題提案競賽」提供青年發聲舞台。（圖／記者林東良翻攝，下同）

成大社科院院長蔡群立指出，社科院推動人文關懷與社會科學創新，以提升對所在城市、社會的貢獻與影響力。28日研考會主委蒙志成率隊至社科院交流，社科院副院長兼政治系主任陳欣之、社科院副院長兼心理系主任胡中凡，以及經濟系主任林常青也出席支持。這次特別針對院內學生，提出獎勵的機制，鼓勵學生組隊參賽，讓學生結合在校所學專業，走出校園投入社會參與、及對城市的關心，讓學生更能實踐大學社會責任。

研考會主委蒙志成表示，「2024年AI台南數位城市治理黑客松」攜手在地社群「好想工作室」，由局處提供實務市政治理相關議題作為競賽題目，號召新創團隊、學生、產業或民間組隊參與設計方案並實作系統雛形，期間亦提供專業技術指導，透過運用數位及AI技術解決市政問題，同時凝聚台南社群力量，強化城市數位韌性；「2024年台南青年公共議題提案競賽」以「市府出題、青年解題」為主軸，提出青年關心的台南社宅、閒置空間活化、青年創業育成、青少年心理健康、全民運動風氣、青年飲水環保杯六大議題，歡迎18至40歲設籍或就學、工作於台南的青年挑戰。

研考會指出，市府倡議青年關注在地事務，強化青年在地認同，未來將積極連結台南各大專院校，藉由跨域交流、在地串聯，全方位支持青年朋友在台南實現理想。
「113年台南青年公共議題提案競賽」網頁：
https://rdec.tainan.gov.tw/News.aspx?n=42303&sms=26519

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