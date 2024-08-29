帶著產業飛！地方公共建設納數位內容　數發部打造城鄉數位基礎建設

▲數發部推動計畫，鼓勵地方政府結合產業，把數位內容納入公共建設，建立起城鄉的數位基礎建設，提升地方數位商務及產業競爭力。（示意圖／路透社）

實習記者歐承翰／台北報導

為加速台灣產業進行數位、淨零雙軸轉型，並擴大民間資金投入新創，行政院推動「亞洲．矽谷3.0推動方案」，行政院今（29日）聽取數位部「城鄉建模與數位雙生基礎建設應用計畫」，表示該計畫鼓勵地方政府結合產業，把數位內容建設也納入公共建設的一環，有助於提升地方數位商務及產業競爭力。

行政院今天聽取數發部打造城鄉數位基礎建設計畫，該計畫鼓勵地方政府結合產業，推動城鄉建模與數位雙生應用方案，有助於促成娛樂、電商、學習、運動科技、觀光、展演等數位雙生產業發展創新服務模式，提升地方數位商務及產業競爭力。

數發部表示，以往公共建設預算多用於硬體建設上，這是首次把3D建模、系統、軟體等數位建設納入公建預算中，讓數位內容建設，也成為公共建設一環，期望結合各城鄉獨特特性，共同累積產業研發實力與創新能量，建立完整的數位建模生態系，為全球市場布局奠定堅實基礎，拓展數位雙生國際版圖。

行政院於5月31日核定「亞洲．矽谷3.0推動方案」，聚焦AI、5G、衛星聯網等技術，並擴大民間資金投入新創，加速台灣產業進行數位、淨零雙軸轉型，以及拓展全球版圖，而數位發展部「城鄉建模與數位雙生基礎建設應用計畫」為「亞洲．矽谷3.0推動方案」重要計畫之一。