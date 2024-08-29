珊珊颱風來襲！日本拆坂本龍馬雕像　畫面太詭異爆熱議

▲珊珊颱風來勢洶洶，日本防颱拆坂本龍馬等名人雕像！畫面太詭異引熱議。（翻自NHK畫面）

圖文／鏡週刊

珊珊颱風從今（29日）開始影響日本九州，並預計會貫穿全日本橫掃，因此當局嚴陣以待。高知市為了防颱，先行拆除放在JR高知站前的歷史名人坂本龍馬等名人的雕像，不過拆除的畫面意外引發日本網友熱議。

據日本《NHK》報導，高知市為因應珊珊颱風來襲，28日先拆除JR高知站前的坂本龍馬、武市半平太、中岡慎太郎等名人雕像。報導指出，這些雕像多是強化樹脂材質，高約5公尺、重約400公斤。高知縣觀光協會表示，為了避免這3尊雕像受到破壞，以及安全問題等考量，於是決定先暫時拆除雕像，這也是5年來因應防颱的首度拆除。

不過拆除的畫面，意外引發日本網友熱議，因為畫面既驚悚又好笑，網友們紛紛直呼：「坂本龍馬辛苦了，先好好睡個覺。」、「3位名人也需要防颱避難。」、「這畫面真的有點好笑！」、「仔細看坂本的眼睛...感覺他蠻無奈的。」

珊珊颱風今日嚴重影響九州地區，各地傳出豪大雨淹水、土石流等災情，甚至宮崎出現怪風，導致不少建築物與民宅屋頂被吹到損壞。目前已知造成3人死亡、1人失蹤，另外還有74人受傷。



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