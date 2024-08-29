中國情報偵蒐機「入侵日本領空」　日專家分析：可能是導航出差錯

▲中國軍機Y-9入侵日本位於長崎縣男女群島的領空。（圖／翻攝自日本防衛省自衛隊官網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

中國軍隊一架情報收集機「運-9」（Y-9）於本月26日上午11時29分至31分，侵犯位於長崎縣男女群島近海的日本領空約2分鐘，使日本航空自衛隊戰鬥機緊急升空應對，這也是日本防衛省首度確認領空遭中國軍機侵犯，引發內外對此次高度重視。不過，有專家分析，這可能是中國軍方單純失誤。

根據日媒《NTV NEWS24》，日本前航空自衛隊航空資源集團司令官織田邦男分析，中國的情報偵蒐機「運-9」之所以闖入日本領空，可能歸因兩大因素，其一是偶發性的失誤，另外一個因素則是具有意圖性，透過進入日本領空的方式來探測對方的反應。

織田邦男表示，中國軍機入侵領海的該片海域周遭，設有自衛隊的雷達站，過去中國軍隊為了探測日本自衛隊的軍情，經常派遣偵察機來回飛行，周遭海域也是海上自衛隊的訓練海域。

織田邦男指出中國軍機入侵領空的不合理之處，「不過此次進入領空，若是中國飛行員的失誤，則照理說從（日本）領空離開以後，應該要立刻返回中國；然而在此次，中國軍機即便遭到（日本）強烈警告，在離開日本領空後，依舊在周邊海域來回飛行。」

根據日媒《讀賣新聞》，日本名海大學教授、印太問題專家小谷哲男則於27日在BS日本電視台時事節目「深層News」上點出，中國軍機入侵日本領空，其實較有可能是「技術性的失誤」，不過可能不至於有政治性的意圖。

對此，前日本駐中國武官、笹川和平財團研究員小原凡司則回應，「就算是技術性的失誤，中國飛行員的熟練程度非常低，也有可能帶有故意性。」

日媒《現代business》分析，不排除是中國軍機在衛星導航上發生失誤。