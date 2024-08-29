日男防颱作業觸電亡！　珊珊颱風滯留逾80死傷

▲大分縣農地被淹沒。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

珊珊颱風侵襲日本釀成災情，依據NHK統計，至今已造成3人死亡、82人受傷、1人失蹤，在29日上午，鹿兒島縣阿久根市出現狂風暴雨。另據最新消息，廣島市一名男子28日在進行防颱作業時觸電喪命。

NHK、TSS指出，廣島市28歲男子亀井祐希28日傍晚在西區己斐本町一棟大樓進行防颱作業，對鷹架固定、高壓線蓋做檢查，沒想到後來被發現倒在鷹架上，一動也不動，儘管緊急送醫，但仍在3小時後死亡。警方認為，男子在作業期間觸電可能性高，目前正在進行調查。

▲愛知縣蒲郡市因豪雨發生土石流，一家五口所住的木造住宅慘遭土石活埋。（圖／達志影像／美聯社）

珊珊颱風龜速移動在日本釀成災情，愛知縣蒲郡市因暴雨發生土石流，活埋一家五口，造成3名30多歲至70多歲男女因發生土石流喪命，另有2人受傷。鹿兒島市一名搭乘小船的60多歲男子墜海失蹤。

▲▼珊珊颱風侵襲日本，出現強風大雨。（圖／路透）

根據鹿兒島縣阿久根市當地居民在住宅2樓拍攝到的畫面，當地出現大風大雨，放眼望去，能見度並不高，樹木在強風中劇烈搖晃，有的則是被強風吹倒。

九州多地颳起強風暴雨，磁磚、瓦片、行道樹都被吹翻損壞，多地傳出淹水或停電災情。宮崎縣刮起疑似龍捲風的強風，造成部分地區停電、民宅玻璃窗碎裂，或是冷氣機墜落等災情。

截至日本下午5時，宮崎縣35人受傷、鹿兒島縣23人受傷、長崎縣7傷、佐賀縣5傷、熊本縣4傷、福岡縣3傷、大分縣2傷，合計九州共79人受傷，另外三重縣津市1人受傷，加上愛知縣土石流2傷，全日本至今已82人因颱風受傷。