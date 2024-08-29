日本「令和米荒」憂加劇！珊珊恐降破紀錄暴雨　農民趕收割

▲ 日本超市白米缺貨。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本近來出現白米短缺，各地超市出現搶購潮，開店沒多久貨架就空空如也，業者因此祭出限購措施，日媒稱之為「令和米荒」。如今珊珊颱風可能直撲稻米栽種區，恐怕加劇米荒，稻農也紛紛提前收割，就怕收成被風雨影響。

綜合《富士新聞網》（FNN）等日媒，去年夏季酷暑影響稻米收成，外國旅客激增又使白米需求上升，再加上8月的「巨大地震警報」掀起一波囤糧潮，各地紛紛出現買不到米的情形。根據日本農林水產省，今年6月底民間白米庫存量為156萬噸，創下1999年有紀錄以來25年最低數字，較同期減少2成。

珊珊迅速發展成超強颱風，預計27日晚間最接近九州西南部奄美群島，之後可能橫貫日本列島，因移動速度緩慢，恐怕帶來破紀錄風雨。若沒有提前收割，稻農恐怕損失慘重，民眾憂心缺米情形進一步加劇。

愛知縣彌富市已有農家遭殃，鍋八農產公司的坂本受訪指出，他們經營越光米稻田，而越光米本身就是容易頭重腳輕倒伏的品種，原先計畫近幾天收割完，卻因連續幾天下雨無法收割，稻穗都被風雨吹倒，泡水恐怕影響品質。

福岡縣築上町的農家原定9月初收割，也因颱風提前一周左右，農民田村速美表示，「因為是很強的颱風，能割多少就割多少」，無奈開始收割半小時後雨勢愈來愈大，不得不中斷作業。

長崎縣五島市有農民原先預定28日收割，但因颱風提早一天，「如果倒下就不能收割了」；宮崎縣日南市的稻農郡司貴光也種植越光米，因其早熟的特性已經收割完成，未受到颱風影響，令他直呼幸運。

面對各界要求釋放白米庫存的呼聲，農林水產大臣坂本哲志則強調，秋季會有一批新米上市，預估到9月缺米情形就會逐漸緩解，呼籲消費者保持冷靜，不要因恐慌囤米，僅購買有需要的量即可。