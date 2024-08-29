賴卓都認可！陳世凱接交通部　卓榮泰期許：擔起交通施政目標

▲行政院長卓榮泰與新任交通部長陳世凱出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

前交通部長李孟諺因捲入桃色糾紛請辭，目前職位由次長陳彥伯暫代。行政院長卓榮泰29日特別出席院會後記者會，宣布新任交通部長人選為政院發言人陳世凱。卓榮泰說，總統跟他都認為陳世凱可以擔負起這工作，有多年的議會服務、企業管理等經驗；卓期許陳，儘速了解交通部所轄各單位業務，對內得到同仁支持、對外將業務順利推動，擔起整個內閣團隊交通業務上的施政目標。

卓榮泰29日在院會後記者會開到一半時現身，宣布新任交通部長為政院發言人陳世凱。卓說，過去100天以來他在行政院所有的工作，跟發言人關係最密切，「看過每一個現場、主持過每一場會議，我有很多跟各位媒體先進、跟國人報告的資料內容，事先的準備工作都是來自發言人跟新聞傳播處同仁」。

卓榮泰提到，尤其是去到花蓮，以及在凱米颱風過後很多交通設施現場的會勘，以及前前後後會議的主持跟參與內容，陳世凱都跟他一起參與，因此陳也非常了解目前所遇到的種種問題。

「雖然非常遺憾的是，李前部長因個人因素沒辦法繼續留在團隊。」卓榮泰說，大家都從李孟諺的身上學習到對交通的專業、對問題的投入及解決方向。

卓榮泰說，這100天以來觀察陳世凱在種種工作上對他的協助，以及陳在準備各種資料上對問題的了解，「總統跟我都非常認為，世凱是一個窮他的政治學習領域上，可以擔負起這樣的工作」。

卓榮泰指出，過去世凱兄在台中市議會多年的服務工作經驗，也對地方的交通事務相當熟悉跟了解，本身除了所學是政治專長外，又有企業管理的學習過程。卓表示，一個部會重要的，當然是對內部人員的知人善用，以及整個業務能有高效率的管理，「這部分世凱兄有足夠的能力也有充分的準備，可以因應現在交通部非常多的業務」。

卓榮泰提到，況且在520後，交通部的次長、常任文官，也都在這過程中發揮個人的專業技術，也有非常高的服務熱忱，「由世凱兄來帶領這麽一個專業、有服務熱忱的團隊，我們都覺得非常適當且深具信心」。

「更重要的依據，就是過去100天各位媒體先進對世凱兄的了解，或許有我看不到的地方。」卓榮泰說，陳世凱跟各位媒體先進經常接觸，很多的業務說明不論是早上晚上，跟大家他都會很熱忱接受大家的詢問，「我也認為這樣的服務熱忱，絕對是延續到未來在新的工作上的表現」。

卓榮泰說，希望陳世凱在新的工作上任後，能儘速更深入了解交通部所轄各個業務、各個單位，也讓國人更看清楚，他能在這領域中如擔任發言人傑出的表現，對內得到同仁支持、對外將業務順利推動，擔負起未來整個內閣團隊交通業務上重要的施政目標。

陳世凱1977年出身，畢業於東海大學政治系，後續取得台北科技大學取得經營管理EMBA碩士學位。他在大學畢業後加入立委蔡其昌團隊服務，自此深耕台中市，投入政治工作超過20年，曾連任3屆市議員，並在2024年賴清德總統大選期間擔任競總發言人。520新內閣上任後，被延攬擔任行政院發言人至今。