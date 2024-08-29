6年56億打造健康台灣　行政院推動全民心理健康韌性計畫

▲衛生福利部次長林靜儀出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

衛生福利部29日於行政院會報告「全民心理健康韌性計畫」，提出6大策略，結合中央到地方、公私協力，共同推動全方位的心理健康工作，包括成癮治療量能多元化、強化精神病人的社區支持，同時擴大酒癮治療補助，預計6年（114年至119年）投入56.3億，打造支持及友善的環境，提升全民心理健康福祉。

衛福部心理健康司副司長鄭淑心簡報指出，此計畫是基於賴清德總統「健康台灣」增加心理健康支持的重點，衛福部會在科學實證基礎下，將心理資源布建從醫療端到社區。此外，也會均衡資源，結合各部會共同推動，達成強韌體系，普及資源，整合照護，提升全民心理健康韌性目標。

「全民心理健康韌性計畫」包含：「推展全方位心理健康促進」、「發展連續性精神照護網絡」、「提升多元化成癮治療量能」、「精進家暴及性侵害加害人治療輔導」、「健全司法精神處遇制度」、「強化科技與數位心理健康基礎建設」等6大策略，訂有23項子策略及13項關鍵績效指標，結合衛福部、教育部、勞動部、法務部、國防部、內政部、經濟部、交通部、文化部、原住民族委員會、農業部、退輔會、行政院人事行政總處、國家通訊傳播委員會等13個部會共同推動，達成「強韌體系，普及資源，整合照護，提升全民心理健康韌性」的目標。

衛福部邱泰源部長指出，心理健康涉及層面廣泛，「全民心理健康韌性計畫」著重強化心理健康促進及前端預防工作，衛福部另推動有「強化社會安全網第二期計畫」、「新世代反毒策略」、「優化兒童醫療照護計畫」、「身心障礙照顧服務資源布建計畫」等計畫，也都對於促進全民心理健康韌性及民眾的心理健康照護，有重要的影響。

推動全民心理健康是世界各國努力的目標，也是政府責任，期許各部會均應落實「MENTAL HEALTH IN ALL POLICIES」的原則，與衛福部共同提升國人心理健康福祉，達成打造健康臺灣的國政目標。