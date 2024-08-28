高效能抗反轉錄病毒療法降低母子垂直感染 　HIV帶原者也能健康生育

▲▼ 高效能抗反轉錄病毒療法有效降低母子垂直感染風險 ，讓HIV帶原者也能生下健康寶寶 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

小美是HIV帶原者，這特殊身份一直是自己痛處，原以為無機會再被愛，當遇見先生享受到被愛的滋味，檢查出懷孕了，但她適合懷孕嗎？能順利生下健康寶寶嗎？會不會把HIV病毒傳給寶寶呢？所幸在嘉義基督教醫院感染科、婦產科、小兒科醫療團隊的齊心照護下，順利產下健康寶寶。





根據衛生福利部疾病管制署2024年三月統計，國人感染人類免疫缺乏病毒有44,513位，其中約5%女性感染者，介於15-49歲育齡女性有高達七成，女性愛滋感染者同樣也有想生育寶寶的渴望，但期待懷孕迎接寶寶同時又伴隨感染疾病風險的惶惶不安，嘉義基督教醫院愛滋病防治中心主任洪冬哲醫師表示，在懷孕前和懷孕期間接受高效能抗反轉錄病毒療法（HAART），以控制血中病毒量，可降低母子垂直感染的風險。

▲嘉基感染科洪冬哲醫師 。（圖／嘉義基督教醫院提供）



洪冬哲醫師指出，HIV帶原者指的是感染了人類免疫缺陷病毒（HIV），不一定會出現明顯症狀也沒有發病，但仍然有機會將病毒傳播給他人。有些帶原者擔心傳染選擇不婚不孕，但隨著醫學進步目前可透過HAART藥物治療能有效降低病毒量，減少傳染的機會。當病毒載量低於可檢測水平時，已有歐洲大型研究顯示，HIV陽性者不會藉由性行為傳播病毒給未感染HIV的伴侶。數個開發中國家的大型研究顯示，在未經藥物防護下，母子垂直感染愛滋病毒有15-45%的機率，女性人類免疫缺乏病毒帶原者有計畫執行醫療照護三階段，包括孕前血中病毒控制至測不到病毒之區間，孕期規律服用抗病毒藥物；依醫療評估選擇分娩方式與預防針劑的治療；避免餵哺母乳，且出生後立即口服四~六週預防性藥物治療，此配套措施已為世界衛生組織之國際指引，許多開發中國家遵從此指引後皆能將母子垂直感染機率降低至2%以下。

婦產科王培中醫師表示，懷孕初期產檢規定需要作愛滋病毒檢驗，結果異常需通報與轉介醫院評估風險，此孕婦在懷孕十四週，最後檢驗血中HIV病毒負荷量(HIV Viral Load,PVL)<40copies/ml，相對母子垂直感染風險低，孕婦雖有考慮要終止妊娠，但醫療團隊提出降低母子垂直感染風險的醫療處置計畫，有了醫療的支持孕婦決定繼續懷孕並配合醫療指示，懷孕期間將病情控制穩定，且提醒一定要規律的產前檢查的重要性，產檢過程與一般產婦相同，順利於妊娠38週時剖腹產下一名女嬰。小兒科林嘉玲醫師表示，母親雖是HIV帶原者，接受HAART藥物治療且血中HIV病毒負荷量控制小於40 copies/ml，寶寶出生後立即投予四週預防性藥物治療，出院回到社區也由衛生所持續關懷與協助督促完整藥物治療，定期回診排檢與施打預防針，經四個月追蹤已確定排除愛滋病毒母子垂直感染！



洪冬哲醫師強調，現今醫療的進步，母子垂直感染能有效預防，女性感染者擁有小孩夢想，不再遙不可及，只要遵守醫療計畫就能有機會生下健康小孩，呼籲想懷孕的女性朋友們，規律的產檢很重要，2005年推動孕婦進行愛滋篩檢的計畫，能主動進行愛滋病毒的篩檢，發現檢驗結果異常時，立刻至感染科門診進行評估和諮詢，若確為HIV感染會立即啟動預防母子垂直感染的配套措施。按時服用藥物、配合醫師和醫護人員之治療措施，維護個人和寶寶健康，成就一個家的圓滿，共創有愛與有溫度的醫療環境！