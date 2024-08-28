　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

高效能抗反轉錄病毒療法降低母子垂直感染 　HIV帶原者也能健康生育

▲▼ HIV帶原者也能生下健康寶寶 高效能抗反轉錄病毒療法有效降低母子垂直感染風險 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲▼ 高效能抗反轉錄病毒療法有效降低母子垂直感染風險 ，讓HIV帶原者也能生下健康寶寶 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

小美是HIV帶原者，這特殊身份一直是自己痛處，原以為無機會再被愛，當遇見先生享受到被愛的滋味，檢查出懷孕了，但她適合懷孕嗎？能順利生下健康寶寶嗎？會不會把HIV病毒傳給寶寶呢？所幸在嘉義基督教醫院感染科、婦產科、小兒科醫療團隊的齊心照護下，順利產下健康寶寶。

▲▼ HIV帶原者也能生下健康寶寶 高效能抗反轉錄病毒療法有效降低母子垂直感染風險 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

根據衛生福利部疾病管制署2024年三月統計，國人感染人類免疫缺乏病毒有44,513位，其中約5%女性感染者，介於15-49歲育齡女性有高達七成，女性愛滋感染者同樣也有想生育寶寶的渴望，但期待懷孕迎接寶寶同時又伴隨感染疾病風險的惶惶不安，嘉義基督教醫院愛滋病防治中心主任洪冬哲醫師表示，在懷孕前和懷孕期間接受高效能抗反轉錄病毒療法（HAART），以控制血中病毒量，可降低母子垂直感染的風險。

▲▼ HIV帶原者也能生下健康寶寶 高效能抗反轉錄病毒療法有效降低母子垂直感染風險 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲嘉基感染科洪冬哲醫師 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

洪冬哲醫師指出，HIV帶原者指的是感染了人類免疫缺陷病毒（HIV），不一定會出現明顯症狀也沒有發病，但仍然有機會將病毒傳播給他人。有些帶原者擔心傳染選擇不婚不孕，但隨著醫學進步目前可透過HAART藥物治療能有效降低病毒量，減少傳染的機會。當病毒載量低於可檢測水平時，已有歐洲大型研究顯示，HIV陽性者不會藉由性行為傳播病毒給未感染HIV的伴侶。數個開發中國家的大型研究顯示，在未經藥物防護下，母子垂直感染愛滋病毒有15-45%的機率，女性人類免疫缺乏病毒帶原者有計畫執行醫療照護三階段，包括孕前血中病毒控制至測不到病毒之區間，孕期規律服用抗病毒藥物；依醫療評估選擇分娩方式與預防針劑的治療；避免餵哺母乳，且出生後立即口服四~六週預防性藥物治療，此配套措施已為世界衛生組織之國際指引，許多開發中國家遵從此指引後皆能將母子垂直感染機率降低至2%以下。

婦產科王培中醫師表示，懷孕初期產檢規定需要作愛滋病毒檢驗，結果異常需通報與轉介醫院評估風險，此孕婦在懷孕十四週，最後檢驗血中HIV病毒負荷量(HIV Viral Load,PVL)<40copies/ml，相對母子垂直感染風險低，孕婦雖有考慮要終止妊娠，但醫療團隊提出降低母子垂直感染風險的醫療處置計畫，有了醫療的支持孕婦決定繼續懷孕並配合醫療指示，懷孕期間將病情控制穩定，且提醒一定要規律的產前檢查的重要性，產檢過程與一般產婦相同，順利於妊娠38週時剖腹產下一名女嬰。小兒科林嘉玲醫師表示，母親雖是HIV帶原者，接受HAART藥物治療且血中HIV病毒負荷量控制小於40 copies/ml，寶寶出生後立即投予四週預防性藥物治療，出院回到社區也由衛生所持續關懷與協助督促完整藥物治療，定期回診排檢與施打預防針，經四個月追蹤已確定排除愛滋病毒母子垂直感染！

洪冬哲醫師強調，現今醫療的進步，母子垂直感染能有效預防，女性感染者擁有小孩夢想，不再遙不可及，只要遵守醫療計畫就能有機會生下健康小孩，呼籲想懷孕的女性朋友們，規律的產檢很重要，2005年推動孕婦進行愛滋篩檢的計畫，能主動進行愛滋病毒的篩檢，發現檢驗結果異常時，立刻至感染科門診進行評估和諮詢，若確為HIV感染會立即啟動預防母子垂直感染的配套措施。按時服用藥物、配合醫師和醫護人員之治療措施，維護個人和寶寶健康，成就一個家的圓滿，共創有愛與有溫度的醫療環境！

 
ET快訊
曾莞婷公開「男友視角照」：有些事該公開了
清大前副校長林聖芬病逝　享壽75歲
木可匯400多萬到柯文哲戶頭？　吳怡萱回應了
NCT泰一性犯罪「事態嚴重」！　警方發聲
郝、柯市府遭爆「官員向沈慶京索賄」！律師：恐判無期徒刑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

高效能抗反轉錄病毒療法降低母子垂直感染 　HIV帶原者也能健康生育

9月交通安全月啟動　各縣市吉祥物LINE貼圖同步上架宣導停讓文化

國健署拜會嘉義市　協力推動C肝政策與菸害防制

2024新竹市國際風箏節周末登場　交通資訊一次看

南檢「就」「愛」全康列車連結　公務聯盟聯防減毒害

連結地方認同新世代　台東推動青年縱谷食農走讀計畫

健康學習最安心校園防疫動起來　黃偉哲親訪學校關心防疫整備

租稅「袋」著走　竹市稅務局推「竹稅富貴」文青環保提袋

台南財稅局辦消防安全教育訓練　強化員工防火防災意識

台南市與日本富良野市締結友誼市　黃偉哲盼實質互動更為熱絡

無人機衝撞俄羅斯大樓！　目擊者驚呼畫面曝光

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

依依10年婚斷遭逐出前夫家　認「9月搬離娘家」：真的單身了

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

無錢可貸！下半年房市全面停擺？央行理監事會議再出甚麼招？房價下跌有望？「房貸之亂」何時停｜地產詹哥老實說完整版 EP220

館長曝柯文哲難過吐苦水！　控「沒電視台願讓阿北澄清」

周四變天全台有雨 未來10天雨區曝　

工程車停蘇花改隧道　轎車疑沒看路直直撞

IVE安兪真衣服再出狀況！「背面裂開」緊抓繼續跳 #星光雲reels

萌妹向老師報爸媽年紀卻記錯　懊惱笑：把你們說得太年輕XD

高效能抗反轉錄病毒療法降低母子垂直感染 　HIV帶原者也能健康生育

9月交通安全月啟動　各縣市吉祥物LINE貼圖同步上架宣導停讓文化

國健署拜會嘉義市　協力推動C肝政策與菸害防制

2024新竹市國際風箏節周末登場　交通資訊一次看

南檢「就」「愛」全康列車連結　公務聯盟聯防減毒害

連結地方認同新世代　台東推動青年縱谷食農走讀計畫

健康學習最安心校園防疫動起來　黃偉哲親訪學校關心防疫整備

租稅「袋」著走　竹市稅務局推「竹稅富貴」文青環保提袋

台南財稅局辦消防安全教育訓練　強化員工防火防災意識

台南市與日本富良野市締結友誼市　黃偉哲盼實質互動更為熱絡

Telegram執行長被捕克宮急發聲：俄軍通訊恐受衝擊

才剛征服蒙古戈壁沙漠又失聯　王仁甫宣布明年還要挑戰42公里

屏東傳涉槍事件掀恐慌！警調查曝真相：是打火機

獨家／女團成員逛街遭跟蹤！　「躲起來還被找到」驚險逃脫過程曝

第四作戰區重砲射擊　震撼火力齊放

篠崎泫忘切Toyz帳號「甜笑影片流出」！　秒刪文全被截圖

高公局超速警告牌「也是諧音梗」！用路人看傻：現在放棄Taiwan了

高效能抗反轉錄病毒療法降低母子垂直感染 　HIV帶原者也能健康生育

納智捷n7「月產量上看4000輛」！裕隆：年底前拚月交車1200輛

9月交通安全月啟動　各縣市吉祥物LINE貼圖同步上架宣導停讓文化

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

地方熱門新聞

墾管處出手了！出動怪手「沙灘開挖」

米奇深夜「狂啃佩佩豬」！雲林衛生局出手

台南真善美劇院剛停業　同大樓內「九乘九文具」也宣布熄燈

台中114戶電費飆破萬　竟是台電抄表員「掰出來的」

台南兩處民宅火災接連發生消防人員及時滅火無人傷亡

AI揚帆啟黃偉哲出席校長會議期勉打造優質學習環境

表揚奧運拳擊隊榮獲1金2銅佳績黃偉哲贈行李箱

教練出事了 女學員撞倒女騎士1 人傷

一年燒上億　遠雄海洋公園鯨豚秀明年落幕

墾管處不敢拍陽傘？Cheap：到底水多深

南投執行暑期青春專案宣導新興毒品彩虹菸危害

綠委質疑捷運綠線命名　桃市府回擊

池上書法路牌惹爭議　鄉公所回應了

高雄台積電未來用地「挖出未爆彈」

更多熱門

關鍵字：

嘉基感染科洪冬哲

讀者迴響

熱門新聞

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘

美國估珊珊颱風鬼轉撲台！氣象署回應了

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

墾丁業者插陽傘霸占海灘　墾管處強拆180頂

墾管處出手了！出動怪手「沙灘開挖」

LINE新功能上線「圖示不再只有綠色」　萬人喊羨慕

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

即／遭碎玻璃割頸亡　27歲騎士是阿堂鹹粥長孫

LINE明晨維護1小時　2功能將無法使用

私密處「夾出一圈毛髮」！醫驚呆　她羞…老公愛愛放的

快訊／NCT泰一「涉性犯罪」遭起訴！

林依晨陸綜舉手「我是成都人」被台粉炎上面相變了

劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」

即／台中客運司機開到一半不舒服...送醫不治

旅日人妻逃回台灣！丈夫傳AV諷：跟妳一樣小

更多

最夯影音

更多

無人機衝撞俄羅斯大樓！　目擊者驚呼畫面曝光

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

依依10年婚斷遭逐出前夫家　認「9月搬離娘家」：真的單身了

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

無錢可貸！下半年房市全面停擺？央行理監事會議再出甚麼招？房價下跌有望？「房貸之亂」何時停｜地產詹哥老實說完整版 EP220

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面