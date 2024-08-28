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卡比獸、快龍出沒！「繼光香香雞X寶可夢」夢幻聯名一次看

▲▼「繼光香香雞X寶可夢」聯名。（圖／業者提供）

▲「繼光香香雞X寶可夢」夢幻聯名來了。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」攜手「寶可夢」推出一系列聯名，不僅有限定寶可夢套餐、包裝、贈品，首波更推出2款超萌周邊，包括「可達鴨飲料提袋」、「卡比獸保溫便當袋」，8月29日起上市，售完為止。

▲▼「繼光香香雞X寶可夢」聯名 。（圖／記者蕭筠攝）

▲寶可夢聯名套餐有超可愛紙袋 。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲▼「繼光香香雞X寶可夢」聯名 。（圖／記者蕭筠攝）

▲買還送寶可夢磁吸夾隨機1款。

「繼光香香雞X寶可夢」夢幻聯名登場，首推「寶可夢套餐」售價290元，一次就能吃到中份香香炸雞、中份阿根廷魷魚，搭配皮卡丘、伊布等限定紙袋，且買就送「寶可夢磁吸夾」隨機1款，有皮卡丘、伊布、快龍、胖丁、夢幻及神秘隱藏版。

▲▼「繼光香香雞X寶可夢」聯名 。（圖／記者蕭筠攝）

▲首波有2款超實用限量周邊開放加價購。

首波更推出2款限量周邊，包括「可達鴨飲料提袋」，飲料提袋上印上可達鴨的呆萌圖案，提著走吸睛度十足，加價購99元，以及「卡比獸保冰／溫便當袋」，以手提束口設計搭配卡比獸坐著的造型圖案，內層含有錫箔具保溫或保冰效果，加價購499元，只要購買寶可夢套餐即可加購。以上聯名8月29日起至9月30日限時開跑，售完為止。

▲▼「必勝客X屋馬燒肉」推「月見五盎司菲力比薩」：加碼還有「菲力干貝奢華獨饗套餐盒」、「大月亮圈圈」。（圖／業者提供）

▲「必勝客X屋馬燒肉」推出超狂聯名「月見五盎司菲力比薩」。（圖／業者提供）

另外，必勝客近日找來台中燒肉扛霸子「屋馬燒肉」聯手推出海陸雙饗宴「月見五盎司菲力比薩」，選用5盎司厚切菲力牛搭配秘傳日式果香燒肉醬，再結合多汁干貝、月見切達白玉以及新鮮蔬果等料，打造多層次豐富口感，即日起於全台300家門市開賣，至9月9日前可享外帶單點特價459元，搭配副食套餐價599元，數量有限、售完為止。

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