31種口味任選！達美樂「大披薩買1送1」限時5天搶

▲達美樂限時5天大披薩買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

披薩控快收下！人氣連鎖披薩品牌「達美樂」祭出限時5天「大披薩買1送1」優惠，有31種口味任選，像是招牌海鮮四喜、金鑽龍蝦沙拉、極致蒜香壽喜牛等，把握機會吃。

達美樂即日起至9月1日連5天推「外送披薩買大送大」限時優惠，一共有31種口味選擇，包括經典黃金夏威夷、在地食鮮總匯、金鑽夏威夷等招牌，還有極致四喜、極致白醬干貝海鮮、黃金月見四喜等超澎湃口味，通通可享優惠，提醒贈送品項以價低者贈。

▲肯德基網羅27種超殺優惠組合限時吃。

另外，肯德基至9月17日前也精選6大系列、共27種激省優惠組合，「點心買1送1」有脆薯、雞塊、鱈魚圈圈（外送限定）、玉米濃湯、雞汁風味飯；還有5款「人氣下午茶組」，包括「雙色QQ球+原味蛋撻+無糖綠茶」、「香酥脆薯+原味蛋撻+無糖綠茶」、「上校雞塊+原味蛋撻+無糖綠茶」只要77元起。

加碼祭出個人餐、雙人共享、多人分享餐下殺61折起，最低只要112元就能吃到美式煙燻咔脆雞堡+原味蛋撻+無糖茉莉綠，雙人餐則有咔啦脆雞+4塊上校雞塊+香酥脆薯+原味蛋撻+百事可樂特價399元，直接秒省251元；以及「APP限定套餐組合餐」，咔啦雞腿堡+青花椒咔啦雞腿堡+上校雞塊+原味蛋撻+百事可樂只要275元，數量有限、售完為止。