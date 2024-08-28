表定下午3點可入住「一路等到5點」！她氣炸：難怪沒人想國旅

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pexels）

記者鄺郁庭／綜合報導

近年不少人曾給國旅機會，結果被雷到索性出國。就有網友直嘆「國旅難怪沒人想去」，訂了飯店表定下午3點可以入住，卻一路到4點還是沒房間，直到5點才check in。此外，隔天早上吃早餐要入場還出現「排隊盛況」，「這種水平真的很令人失望」，話題引發討論。

一名女網友在Threads直呼「國旅難怪沒人想去」，她訂了宜蘭某間飯店，表定下午3點可以check in，可等到4點還是沒房間。跟櫃台反映，對方還說「沒房間，我就是沒辦法」，最後直到5點才有房，「真的傻眼，4:30還很開心跟我說有一間房好了！還是你們要不要擠一擠？（我們是6大3小共訂三間房）」

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原PO也在留言處表示，「更扯的，吃早餐入場要排隊盛況，排到電梯口。」此外，樓上走廊有悶味，進房間後浴室還飄酸味，種種狀況都令她搖頭，「國旅這種水平真的很令人失望」、「之前2次的經驗都不錯，這次整個爛掉。」

看到貼文後，就有人也看傻，「傻眼，那是訂爽的喔？」「這樣會氣死欸」、「同天，我最後是5:30拿到房卡」、「真的沒必要國旅找罪受」、「還好我不國旅，今年飛韓國兩次」、「可以要求打折嗎？給客人晚入住耶！」

有網友則表示，「因為現在都沒工整理房間了」、「就是很難打掃，如果12點退房，清潔人員不多，真的會很難在三點前全部完成。貴得要死還不多請一點員工，用餐時間都要分梯次還是常沒東西。」