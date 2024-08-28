民眾黨最美副市長邱佩琳帶逛基隆！防空洞意外見「小草」幽默自嘲：活下來真不容易

▲民眾之聲《國會台8線》節目，近日特別邀請到有民眾黨最美副市長之稱的基隆副市長邱佩琳（右）幫螢幕前的觀眾「開箱」基隆新景點！。（圖／擷取自「民眾之聲」YT）

記者萬玟伶／綜合報導

基隆，這個位於台灣北部的港口城市，因爲其獨特的地理位置與豐富的歷史文化遺產，吸引愈來愈多國內外遊客的目光。最近，有民眾黨最美副市長之稱的基隆副市長邱佩琳，特別在民眾之聲《國會台8線》節目中「現身」，親自開箱這一座「山與海的城市」，讓這座城市的魅力得到了全新的詮釋。

遊客們的第一站，不論是坐客運或是坐火車，現在到基隆的第一印象應該就是面臨國門廣場、海洋廣場以及車站的「星宇航空」候車亭！邱佩琳表示就是因為這個位置處於陸海空優勢，因此特別找來年輕人最喜歡的航空品牌認養候車亭。星宇航空也不只把候車亭做成機艙設計，如果有機會從高空俯瞰，候車亭上方還是飛機跑道的設計，相當有創意。

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走進基隆車站，如今這裡也特闢一處街舞空間，吸引許多熱愛街舞的夥伴。主持人咪咪在採訪街舞男孩時，也忍不住幫觀眾謀福利，讓街舞男孩在鏡頭前脫掉上衣show出冰塊肌，健美身材讓咪咪直呼，「平常眼睛不好想養眼睛，就可以來基隆車站！」

在邱佩琳的帶領下，過去只有在晚上才來基隆找美食的咪咪，這才知道原來基隆的名產還包括「682個防空洞」，意外發現原來基隆人的生活和防空洞息息相關！走進信二防空洞的他們，還看到「在夾縫中求生存的小草」，讓咪咪和邱佩琳都忍不住笑道真的很像是自己和民眾黨的寫照，「這種情況我們都活得下來了，真的很不容易！」

接著登上基隆塔大拍網美照的兩人，還驚喜遇見突然現身的神秘嘉賓，原來是民眾黨文宣部主任兼發言人李頂立趕來幫副市長送傘，一路被製作人笑稱「狗腿人設」。三人也在崆書店House K邊躲雨邊大聊和謝國樑市長的認識經過，揭露市長不為人知的一面！

在基隆逛了一整天，最後一定要用「正濱漁港」來做結尾！許久沒來基隆走逛的人一定還不知道，在欣賞彩虹屋的位置，現在還新增了全台灣票選NO.1候車亭，是由台畜公司贊助認養，晚上點起燈來相當溫馨，就像是邱佩琳說的，「象徵留一盞最晚的燈給晚回家的人」，她也希望藉由打造不一樣的基隆，讓它成為每個旅客心中的家。

忙碌的邱佩琳未來還有一項計畫，「基隆有18間宮廟超過100年歷史，而且初一十五還會『犒軍』，也就是把拜拜的菜給一般居民吃，每一間宮廟的菜都很特別，希望未來有時間出一本書，介紹基隆所有宮廟的特色菜。」讓人期待的同時，也讓咪咪和李頂立大讚，「佩琳姐真的超級適合當基隆代言人兼導遊！」