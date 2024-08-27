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日本早餐盤「沙拉+方形吐司」台幣232元　網見明細：被當盤子了

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO點這一盤+柳橙汁花了1050日圓。（圖／翻攝自PTT）

記者施怡妏／綜合報導

受到日圓貶值影響，觀光客們來日本旅遊消費，買精品、大啖和牛一定會被排進行程，就有網友指出，在日本旅遊，在某間店吃早餐，花了1050元日圓（約新台幣232元），但網友一看明細表，一杯柳橙汁居然賣500日圓（約新台幣110元），卻傻眼直呼「根本超盤欸！」

一名網友在PTT發文，「這早餐要1000日圓，盤嗎？」飯店早餐加購價約2000日圓，賣丼飯的店家，500日圓就有早餐套餐了，而他在某間店點了沙拉套餐，有一整塊吐司、濃湯、優格杯，再加上一杯柳橙汁，花了1050日圓，想知道這價格合理嗎？

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他貼出明細表，網友一看到「柳橙汁一杯500日圓」，傻眼直呼「一杯就要500？被騙了」、「柳橙汁拿掉就不盤了」、「總共1050，柳橙汁要500？」「木盤裡那堆500不盤，柳橙汁一杯500很盤」、「柳橙汁500都被當大蔥鴨了吧」。

其他網友則表示，「這個套餐你在台北點看看，沒300以上我輸你」、「台灣大概那顆吐司就要近200信不信」、「類似套餐，台灣隨便一個店都要250以上吧」、「這模樣的早餐在台灣不只220，而且還沒開發票」、「在台灣是台幣1050元，謝謝」、「台灣只有兩片吐司，日本直接給一塊」。不過也有網友提到，早餐還是台灣口味最好吃，「不盤，但是台灣早餐屌打」、「台灣美而美勝出」、「同樣的錢我要吃永和豆漿」。

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