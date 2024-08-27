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百萬YTR去新疆被出征！粉絲「情勒對話」曝光　網炸鍋了

▲「欸你這週要幹嘛」由姊姊Ariel、妹妹Shine及弟弟組成。（圖／翻攝自「欸你這週要幹嘛」IG）、▲粉絲崩潰留言。（圖／翻攝自Dcard，下同）

▲「欸你這週要幹嘛」由姊姊Ariel、妹妹Shine及弟弟組成。（圖／翻攝自「欸你這週要幹嘛」IG）

記者周亭瑋／綜合報導

YouTuber波特王日前爆料，第二波台灣網紅應邀要到新疆拍片，而百萬YTR頻道「欸你這週要幹嘛」成員剛好在新疆旅遊，儘管強調是私人旅行仍被出征，甚至有粉絲留言情勒，對話曝光後點燃網友怒火，紛紛幫補血「新疆好美我也想去，還有雲南小鎮也好美」、「一整個大型情勒啊」。

百萬YTR頻道「欸你這週要幹嘛」在新疆旅遊被炎上後，成員Ariel回應，這次旅行純屬私人性質，並無拍攝或接受任何形式的資助，也沒有規劃發布任何影片，「這次單純在半年前就規劃，和好朋友們來旅遊，說好來一趟休假之旅！」

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怎料，這番話仍不被買單，就有粉絲留言表示，追蹤他們已超過4年，團隊是否被招待她並不在意，「但身為百萬YouTuber會不知道這個地方的敏感性？」

▲「欸你這週要幹嘛」由姊姊Ariel、妹妹Shine及弟弟組成。（圖／翻攝自「欸你這週要幹嘛」IG）、▲粉絲崩潰留言。（圖／翻攝自Dcard，下同）

▲粉絲崩潰留言。（圖／翻攝自Dcard，下同）

粉絲接著直言，「去旅遊是您們的自由，但我想追蹤者也可以選擇要不要退追。我只想說，在任何時間任何時空，大家都應該先是台灣人。」

就有網友截下留言，並在Dcard發文直言「人家都出來說單純去玩了，如果沒拍影片，也沒有影片收益啊！這位大姐各種情勒，還拿自己是會員來說嘴，然後『先是台灣人』是什麼鬼？大姐還專門去密人家，希望自己可以被安撫跟回應，結果對方說的跟她預期不符，又開始下一波情勒，大姐之後都不要去其他國家，因為每個國家都有人在受苦，妳去哪裡都是在助長喔！憑什麼人家要為了妳的政治立場取消行程啊！」

▲「欸你這週要幹嘛」由姊姊Ariel、妹妹Shine及弟弟組成。（圖／翻攝自「欸你這週要幹嘛」IG）、▲粉絲崩潰留言。（圖／翻攝自Dcard，下同）

對此，網友們也炸鍋回應，「去新疆怎麼了？非洲人民被壓榨，還不是一堆人去非洲獵遊看動物遷徙，去歐洲旅遊時怎麼不想想，荷蘭英國航海時代怎麼迫害亞洲人？去美國玩、生活、拿綠卡甚至讀書，怎麼不想想非洲奴隸被賤賣？整天無限上綱，覺得自己最高尚的，最讓人瞧不起」、「一群雙標情勒的人」、「蠢到極致」、「對不起，但我真的不知道為什麼台灣人不能去」、「連去玩都不行了喔？他們有些地方真的很漂亮、很值得觀光阿」。

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