　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「求摸頭男」汐止出沒！找落單小孩幫忙引家長憂心　警介入調查

▲▼汐止分局。（圖／記者謝盛帆攝）

▲汐止出現求摸頭男，家長發文提醒大家要小心。（圖／資料照）

記者邱中岳、劉人豪／新北報導

一名家長在社群網站發文指出，自家小孩在新北市汐止遇到一名男子，會藉著說強迫症發作很不舒服，要求幫他摸頭，擔心幫忙後不知會發生什麼事情，所以提醒大家要小心。對此，汐止警分局表示未接獲民眾報案，已留言聯繫PO文家長。

一名家長在臉書「汐止集團」發文指出，有一名年約18到20多歲的男子，會藉著強迫症發作很不舒服，請孩子幫忙到角落幫他摸頭，自己的小孩就遇過2次，如果是單純的孩子可能會基於同情心幫忙，接下來會發生什麼事，實在很難想像，所以發文提醒大家小心

家長也指出，如果有人需要幫忙，可以幫他報警或找別的大人幫忙，千萬不要自己單獨跟他離開，以免發生什麼危險，並說該名男子目前是在忠孝東路附近出沒。

網友留言說有遇過該男子「我女兒說她有遇過，在摩登家庭附近，請我女兒幫他摸頭，我女兒不理他，他恐嚇我女兒」、「我也有遇到！說因為他有恐慌症還什麼這樣幫助他，他會比較舒服」，也有網友說該男子可能是傳說中的摸頭企鵝，之前好像也頻繁在汐止火車站出現。

警方指出，目前未接獲民眾報案。汐止派出所員警留言表示，希望原PO可致電、或至派出所將所遇情形之時間、地點告知警方，以利警方後續偵辦。目前已加強於忠孝東路沿線巡邏，以避免該敏感情事再次發生。

ET快訊
數十萬人危險了！上百飛彈「轟基輔水壩」　37億噸水恐淹城
酒醉外送員勒斃運將二審判13年半　他兩度鞠躬道歉
快訊／才收到死亡威脅　黃明志記者會倒數3小時突取消！
快訊／35人送醫5住院！新竹爆食物中毒　食材砧板全送檢
快訊／超馬好手林義傑一審遭判刑10月
東出昌大宣布再婚！新婚妻已懷孕…被罵渣夫隱居山林又翻紅
從未見過！　達比修有拒領薪水1.28億
快訊／「黑悟空概念股」續噴！　2大廠再攻漲停
快訊／大貨車吊臂沒收！扯落紅綠燈　桃園上班車流塞爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

又來騙！18歲印度男瞎掰「讀心術」　台男險遭詐6千元

兒酒駕被吊照又喝茫撞傷人　母「幫買機車」要賠39萬

酒醉外送員勒斃運將二審仍判13年半　他兩度鞠躬道歉

轎車國道失控撞護欄　妻拋飛遭大貨車輾壓奪命...夫與司機判囚

快訊／基隆死亡車禍！機車突失控衝對向慘摔　騎士倒地送醫不治

吃法國麵包「35人送醫5住院」！新竹爆食物中毒　食材砧板全送檢

北市情侶檔鎖定無人服飾店　木棍「伸入」黏鈔得手1600元

快訊／被指涉「著作權蟑螂」！　超馬好手林義傑一審遭判刑10月

北市老舊民宅藏德州撲克賭場　168cm美女荷官時薪曝

E300的車牌掛在C43上　賓士男買假車牌被抓包...原來是通緝犯

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

台中30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝...7千萬身家遭查扣

台中30歲夫妻洗錢16億！　土地、精品7千萬身家全查扣

噴槍多1孔充氣速度快1倍！　物理教授簡單演示秒懂原理

吊車逆向「撞上休旅車」　逢甲商圈民眾嚇壞圍觀

外送員違停被拖吊「雙手合十」　一票同行嘆：看到這社區就怕

墾丁櫛瓜價格被酸爆 士林夜市4片35元 ｜20240826 ET午間新聞

又來騙！18歲印度男瞎掰「讀心術」　台男險遭詐6千元

兒酒駕被吊照又喝茫撞傷人　母「幫買機車」要賠39萬

酒醉外送員勒斃運將二審仍判13年半　他兩度鞠躬道歉

轎車國道失控撞護欄　妻拋飛遭大貨車輾壓奪命...夫與司機判囚

快訊／基隆死亡車禍！機車突失控衝對向慘摔　騎士倒地送醫不治

吃法國麵包「35人送醫5住院」！新竹爆食物中毒　食材砧板全送檢

北市情侶檔鎖定無人服飾店　木棍「伸入」黏鈔得手1600元

快訊／被指涉「著作權蟑螂」！　超馬好手林義傑一審遭判刑10月

北市老舊民宅藏德州撲克賭場　168cm美女荷官時薪曝

E300的車牌掛在C43上　賓士男買假車牌被抓包...原來是通緝犯

台水六區處29日辦細胞廣播測試演練　收到水庫放水警戒演練通知勿慌張

又來騙！18歲印度男瞎掰「讀心術」　台男險遭詐6千元

賈靜雯深夜帶小孩去公園！　49歲素顏狀態網驚呆：愈活愈少女

把握夏天尾巴！全台唯一高空透明泳池酒店4999起　4人入住免加價

暴雨來了！珊珊颱風將橫掃全日本　東海道新幹線一度停駛

馬辣「百香果」檢出禁用農藥！北市蔬果抽驗12件不合格

兒酒駕被吊照又喝茫撞傷人　母「幫買機車」要賠39萬

砸中大谷翔平左手噓聲四起　光芒左投引眾怒X帳號關閉

酒醉外送員勒斃運將二審仍判13年半　他兩度鞠躬道歉

鏡新聞民調／上任百天！　賴清德55.6%過半滿意、卓榮泰49.5%滿意

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

社會熱門新聞

男伴先走　妹子付不起開房費要坐牢了

快訊／海龍風電CO2外洩奪命！　19歲男搶救7天宣告不治

新北醋男目睹女友被摸　「3打1」狠K當場見血

快訊／被指涉著作權蟑螂！超馬好手林義傑一審判決出爐

婦失聯13天兒報案...警一查「就停對面」已死亡

快訊／松菸文創園區「1女墜樓」無呼吸心跳！

童「人生第9天上學」遭幼師樓梯拖行

即／未盡保護職責致剴剴遭虐死　女社工起訴！

台北橋驚傳女子墜河　路人目睹嚇報案

快訊／竹縣傳集體食物中毒！至少8人送醫

即／蘆竹大貨車吊臂扯落紅綠燈　上班車流塞爆

彰化今夜橫跨4鄉鎮市送肉粽

未摘除性器官！男想變更身分證為「女性」遭拒提告

揚言捷運殺人　醉司機判刑2月

更多熱門

相關新聞

國1載水果車遭大貨車撞翻　滿地芭樂

國1載水果車遭大貨車撞翻　滿地芭樂

國道1號北上186.5公里處今（26）日中午發生一起交通事故，一輛大貨車與一輛載運芭樂的小貨車發生碰撞，導致小貨車翻覆，幸駕駛僅有手部擦挫傷，目前送醫治療。事故造成現場一度回堵約2公里，雙方駕駛沒有酒駕行為，詳細事故發生原因及經過，由警方進一步釐清。

台中柑橘女果農當藥頭　果園內賣毒當場被捕

台中柑橘女果農當藥頭　果園內賣毒當場被捕

台中男「肘擊」8計程車窗偷零錢　網咖被逮

台中男「肘擊」8計程車窗偷零錢　網咖被逮

曼谷恐怖連環中毒！1人慘死7失明

曼谷恐怖連環中毒！1人慘死7失明

士林區別墅遭竊勞力士、黃金　警認出慣竊6天抓人

士林區別墅遭竊勞力士、黃金　警認出慣竊6天抓人

關鍵字：

汐止強迫症家長警告安全警方

讀者迴響

熱門新聞

吃藏壽司「別桌跑來討空盤」 ！萬人驚：1盤20元賣他

驚爆！　蔡壁如涉申報假帳破百萬

國產車自製率新制這2款新車也中槍

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

謝凱蒂「出借千萬」血汗錢被坑！16％高利貸爆雷

為什麼很多人「喜歡買休旅車？」　網曝原因

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

「甲狀腺結節」5大特徵恐惡性！醫：30%人有卻不自知

去日本幫同事代購…回娘家「被小姑搬光」

花蓮住飯店雙人房　睡2晚竟只要18元

日本驚爆海豚「硬上人類」！　至少48遊客被「性侵」

即／23:28台灣東部海域4.8極淺層地震　最大震度2級

珊珊開眼了！　大迴轉路徑曝

離職前一天被人資要求「檢查手機」！他放大招拒絕

台中114戶電費飆破萬　竟是台電抄表員「掰出來的」

更多

最夯影音

更多

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

台中30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝...7千萬身家遭查扣

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面