「求摸頭男」汐止出沒！找落單小孩幫忙引家長憂心　警介入調查

▲汐止出現求摸頭男，家長發文提醒大家要小心。（圖／資料照）

記者邱中岳、劉人豪／新北報導



一名家長在社群網站發文指出，自家小孩在新北市汐止遇到一名男子，會藉著說強迫症發作很不舒服，要求幫他摸頭，擔心幫忙後不知會發生什麼事情，所以提醒大家要小心。對此，汐止警分局表示未接獲民眾報案，已留言聯繫PO文家長。

一名家長在臉書「汐止集團」發文指出，有一名年約18到20多歲的男子，會藉著強迫症發作很不舒服，請孩子幫忙到角落幫他摸頭，自己的小孩就遇過2次，如果是單純的孩子可能會基於同情心幫忙，接下來會發生什麼事，實在很難想像，所以發文提醒大家小心

家長也指出，如果有人需要幫忙，可以幫他報警或找別的大人幫忙，千萬不要自己單獨跟他離開，以免發生什麼危險，並說該名男子目前是在忠孝東路附近出沒。

網友留言說有遇過該男子「我女兒說她有遇過，在摩登家庭附近，請我女兒幫他摸頭，我女兒不理他，他恐嚇我女兒」、「我也有遇到！說因為他有恐慌症還什麼這樣幫助他，他會比較舒服」，也有網友說該男子可能是傳說中的摸頭企鵝，之前好像也頻繁在汐止火車站出現。

警方指出，目前未接獲民眾報案。汐止派出所員警留言表示，希望原PO可致電、或至派出所將所遇情形之時間、地點告知警方，以利警方後續偵辦。目前已加強於忠孝東路沿線巡邏，以避免該敏感情事再次發生。