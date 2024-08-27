「印度運將給的水」喝一口就昏迷　護理女學生遭性侵丟包

▲19歲女學生遭運將下藥性侵丟包。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

印度不斷爆出「針對女性」的駭人暴力行為，引發全國抗議與醫護罷工。就在此時，馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）竟又發生惡劣案件，一名護理系女實習生叫車回家，竟被司機下藥性侵後，丟包在荒郊野外。

《新德里電視台》報導，這起案件發生在拉特納吉里（Ratnagiri），女學生搭乘電動三輪車回家時，喝下司機提供的飲用水，未料竟被下藥，她迅速失去意識後，被載往偏遠地方性侵。

受害者甦醒後，趕緊通知家人，並且前往警局報案，目前正在當地醫院靜養。警方也在調閱監視器畫面，試圖追捕惡狼。

▲印度民眾抗議加爾各答女醫師遭性侵身亡事件。（圖／路透）



本月9日，加爾各答一名女實習醫師被發現陳屍在她任職的公立醫院，生前遭到性侵，之後被殘忍殺害。這起案件導致全印度民眾群情激憤，紛紛走上街頭抗議，醫師更發起24小時的全國性罷工，並且提出5點訴求，要求保障安全。

而馬哈拉施特拉邦的這起事件，又再度引發輿論怒火，當地居民26日封路示威數小時，要求當局盡速採取行動。