「印度運將給的水」喝一口就昏迷　護理女學生遭性侵丟包

印度不斷爆出「針對女性」的駭人暴力行為,引發全國抗議與醫護罷工。就在此時,馬哈拉施特拉邦(Maharashtra)竟又發生惡劣案件,一名護理系女實習生叫車回家,竟被司機下藥性侵後,丟包在荒郊野外。

《新德里電視台》報導,這起案件發生在拉特納吉里(Ratnagiri),女學生搭乘電動三輪車回家時,喝下司機提供的飲用水,未料竟被下藥,她迅速失去意識後,被載往偏遠地方性侵。

受害者甦醒後,趕緊通知家人,並且前往警局報案,目前正在當地醫院靜養。警方也在調閱監視器畫面,試圖追捕惡狼。

本月9日,加爾各答一名女實習醫師被發現陳屍在她任職的公立醫院,生前遭到性侵,之後被殘忍殺害。這起案件導致全印度民眾群情激憤,紛紛走上街頭抗議,醫師更發起24小時的全國性罷工,並且提出5點訴求,要求保障安全。

而馬哈拉施特拉邦的這起事件,又再度引發輿論怒火,當地居民26日封路示威數小時,要求當局盡速採取行動。

