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別在店內閒晃！老闆怒貼「超狂警告標語」　顧客：壓力山大

連鎖雜貨店不滿顧客閒晃！老闆怒貼「這款警告標語」　顧客直呼：壓力山大

▲網友分享，印度雜貨店中的有趣標語。（圖／翻攝自Reddit）

圖文／CTWANT

印度一家連鎖雜貨店的業者超狂，疑似是這間店鋪的老闆為了催促客人購物結帳，居然在洋芋片貨架上貼了相當清楚的警告標語，「禁止站在店裡思考要買什麼」，有網友見狀後立刻拍下並上傳到社群平台表示，「店家已經受夠了！」，貼文曝光後吸引超過萬名網友觀看，甚至還有網友回覆，曾見過類似標語。

這名網友在外國論壇「Reddit」貼出印度連鎖雜貨店「Sharma General Store」的貨架照片，可以見到架上放著各種口味的樂事（Lay's）洋芋片外，還有明顯的標語寫著「禁止站在店內思考『我要買哪一款』，請在家中想好後再來」貼在上方。

根據這名網友透露，疑似是這間店鋪的老闆不滿客人在店內閒晃太久，所以才會貼上標語，藉此催促顧客們趕緊「買一買好結帳」，這也讓原PO直呼，「Sharma大叔已經受夠了」！

這名網友的圖片和貼文曝光後，吸引不少網友紛紛在底下留言回覆，「我太窮了買不起，只能站在那裡看」、「啊！我無法承受這麼大的壓力」、「太瘋狂了，他們應該只賣一種口味才對」。

除此之外，還有人表示，過去倒訪其他間分店時，也有見到類似的標語，「我去這家店買洋芋片至少有3到4年了，老闆總是以這樣的方式刺激我」、「看過，但不是所有的Sharma分店都會」，甚至還有網友直接表示，「這就是為什麼我都上網買」。

連鎖雜貨店不滿顧客閒晃！老闆怒貼「這款警告標語」　顧客直呼：壓力山大

▲網友分享，印度雜貨店中的有趣標語。（圖／翻攝自X）

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