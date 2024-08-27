綠委質疑捷運綠線命名　桃市府：從未關心進度只想操作意識形態

▲針對部分綠營民代質疑桃市捷運綠線命名存有意識形態，張善政今天上午做出說明。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對部分綠營民代質疑桃園捷運綠線命名存有意識形態，市長張善政今（27）日受訪時表示，捷運站名最後定案，是經過評議委員會審查通過，其中有些名字如大家所說中正比較多，是因為在桃園、蘆竹區都有中正路與中正北路，就像台北市捷運，如忠孝東路沿線、南京東路沿線，不是捷運站都有忠孝或是南京等命名，這是一個捷運命名的慣例，沒甚麼好奇怪的，請大家不要多想。

張善政指出，至於有些票選名字票數比較高，沒有使用的原因，是因為有些當地特殊原因，像是桃園夜市，並不是永久桃園夜市的位置，將來若干年後有可能會遷移，總不能桃園夜市遷移走後即把站名改掉。此外，藝文特區旁邊的一站太近，所以我們把兩站名字合併，這都是有當地特殊的理由，都經過評議委員會審慎的評估與討論過，才會做出最後的決定。

此外，針對綠營四名不分區立委批評捷運綠線命名結果，市府新聞處處長羅楚東則回應，捷運工程進度在前市長鄭文燦任內進度嚴重落後，張善政市長上任後努力趕上進度。四名被指派認領桃園市民進黨不分區立委，對於實質工程進度漠不在乎，但一察覺有操作意識形態的機會就見獵心喜，令人遺憾。

羅楚東強調，捷運綠線動工後，前團隊用了14個月時間，貫穿的隧道是0，進度大幅延宕。張善政市長上任後，充分尊重專業，將士用命，僅用3個月就貫穿了1條；1年8個月，G10到G12站的6條隧道全數打通，讓綠線北段有望在2026年通車。不僅如此，全國最大的2台濳盾機已全數發進，目前已有一部到達G09站，持續朝G07站前進中。

此外，捷運綠線通車關鍵設施－北機廠，在前市長鄭文燦任內擇定在滲眉埤，張善政市長上任後，發現滲眉埤地基有沉陷問題，導致需要多花公帑處理地層軟弱整片荒地，進行高達90萬方土方量整地工程。市府團隊在8個月內完成15公頃基地整地工程，同時完成維修廠及駐車廠的結構體；此外，以1年時間完成行控中心大樓及變電站結構。

羅楚東認為，這四名立委對於過去種種導致捷運進度延宕的問題視若無睹，難道討論實質議題怕迴力鏢，操作意識型態才是認領桃園市的動機？市府眼中只有民眾實用考量，希望透過命名機制產出清楚易懂的站名，但眼中只有意識形態的政治人物，在乎的只有如何貼標籤。至於有立委以特定路名比例來批評市府，建議立委可以先去問前市長鄭文燦。