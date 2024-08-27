　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

綠委質疑捷運綠線命名　桃市府：從未關心進度只想操作意識形態

▲針對部分綠營民代質疑桃市捷運綠線命名存有意識形態，桃園市長張善政今天上午做出說明。（圖／記者沈繼昌攝）

▲針對部分綠營民代質疑桃市捷運綠線命名存有意識形態，張善政今天上午做出說明。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對部分綠營民代質疑桃園捷運綠線命名存有意識形態，市長張善政今（27）日受訪時表示，捷運站名最後定案，是經過評議委員會審查通過，其中有些名字如大家所說中正比較多，是因為在桃園、蘆竹區都有中正路與中正北路，就像台北市捷運，如忠孝東路沿線、南京東路沿線，不是捷運站都有忠孝或是南京等命名，這是一個捷運命名的慣例，沒甚麼好奇怪的，請大家不要多想。

張善政指出，至於有些票選名字票數比較高，沒有使用的原因，是因為有些當地特殊原因，像是桃園夜市，並不是永久桃園夜市的位置，將來若干年後有可能會遷移，總不能桃園夜市遷移走後即把站名改掉。此外，藝文特區旁邊的一站太近，所以我們把兩站名字合併，這都是有當地特殊的理由，都經過評議委員會審慎的評估與討論過，才會做出最後的決定。

此外，針對綠營四名不分區立委批評捷運綠線命名結果，市府新聞處處長羅楚東則回應，捷運工程進度在前市長鄭文燦任內進度嚴重落後，張善政市長上任後努力趕上進度。四名被指派認領桃園市民進黨不分區立委，對於實質工程進度漠不在乎，但一察覺有操作意識形態的機會就見獵心喜，令人遺憾。

羅楚東強調，捷運綠線動工後，前團隊用了14個月時間，貫穿的隧道是0，進度大幅延宕。張善政市長上任後，充分尊重專業，將士用命，僅用3個月就貫穿了1條；1年8個月，G10到G12站的6條隧道全數打通，讓綠線北段有望在2026年通車。不僅如此，全國最大的2台濳盾機已全數發進，目前已有一部到達G09站，持續朝G07站前進中。

此外，捷運綠線通車關鍵設施－北機廠，在前市長鄭文燦任內擇定在滲眉埤，張善政市長上任後，發現滲眉埤地基有沉陷問題，導致需要多花公帑處理地層軟弱整片荒地，進行高達90萬方土方量整地工程。市府團隊在8個月內完成15公頃基地整地工程，同時完成維修廠及駐車廠的結構體；此外，以1年時間完成行控中心大樓及變電站結構。

羅楚東認為，這四名立委對於過去種種導致捷運進度延宕的問題視若無睹，難道討論實質議題怕迴力鏢，操作意識型態才是認領桃園市的動機？市府眼中只有民眾實用考量，希望透過命名機制產出清楚易懂的站名，但眼中只有意識形態的政治人物，在乎的只有如何貼標籤。至於有立委以特定路名比例來批評市府，建議立委可以先去問前市長鄭文燦。

  【 更多新聞】

門口狐獴被臭到狂躁動！桃刑大破製毒廠　起獲大量K他命、逮19人

桃園高職生畢業前2天水果刀刺死母　原因曝光：不爽手機被沒收

變態木工找女學生性交易「1次1萬」　少年當皮條客...4同學受害

 

 

ET快訊
獨／台中9月嬰今解剖　母崩潰大哭：還沒聽見一聲媽媽
快訊／CO2外洩19歲男不治　38歲男昏迷將器捐
木關刀插入！銅錢塞口殺嫩妻　她半裸慘死
頭城搶孤7隊抗議退賽！　全遭除名
結婚18年罕提「連先生」！他脫口「1句話」　蔡依珊當場安靜
新天鵝堡「拍網美照」　體操女神墜80公尺身亡
快訊／藍委辦公室突遭搜索！
藏壽司「不硬撐吃一堆」竟直接抽扭蛋！他手殘神展開　前員工證實

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

綠委質疑捷運綠線命名　桃市府：從未關心進度只想操作意識形態

軍人智慧開啟考古新篇章　十三行博物館推軍人節特別活動

強化東部海洋城市地位！彩繪牆面展現生命力　點亮花蓮漁港

動物展演管理辦法新修上路　清境綿羊秀、馬術秀獲授證照常演出

暑假最後一波法拍！知本溫泉套房最後3間受矚目

首架富國島包機！花蓮-越南3城市直航觀光　5天4夜8 ／30起航

全台5種山椒魚獨佔3種！太管處培訓專業解說志工提升關注保育

台水六區處29日辦細胞廣播測試演練　收到水庫放水警戒演練通知勿慌張

惡性違規闖紅燈　里港警28日起連3天執行取締專案勤務

竹市「一日學校」9／22登場　日台師資帶孩子拓展視野

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

噴槍多1孔充氣速度快1倍！　物理教授簡單演示秒懂原理

台中30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝...7千萬身家遭查扣

台中30歲夫妻洗錢16億！　土地、精品7千萬身家全查扣

吊車逆向「撞上休旅車」　逢甲商圈民眾嚇壞圍觀

阿信Cue小粉絲…只會唱Energy的XD　瑪莎被撩害羞：還有小孩要養！

外送員違停被拖吊「雙手合十」　一票同行嘆：看到這社區就怕

綠委質疑捷運綠線命名　桃市府：從未關心進度只想操作意識形態

軍人智慧開啟考古新篇章　十三行博物館推軍人節特別活動

強化東部海洋城市地位！彩繪牆面展現生命力　點亮花蓮漁港

動物展演管理辦法新修上路　清境綿羊秀、馬術秀獲授證照常演出

暑假最後一波法拍！知本溫泉套房最後3間受矚目

首架富國島包機！花蓮-越南3城市直航觀光　5天4夜8 ／30起航

全台5種山椒魚獨佔3種！太管處培訓專業解說志工提升關注保育

台水六區處29日辦細胞廣播測試演練　收到水庫放水警戒演練通知勿慌張

惡性違規闖紅燈　里港警28日起連3天執行取締專案勤務

竹市「一日學校」9／22登場　日台師資帶孩子拓展視野

抽中拚賺5萬！5檔抽籤股本周申購　巨有科技價差最大

新光金股民看過來！中信金搶親遞件首交易　換股價互有消長

保險公司3高層套招「偽造假體檢報告」A佣金　保戶作證拆穿謊言

獨／台中9月嬰遭生父打死今解剖！母淚崩：還沒聽見一聲媽媽

正妹在東京車站挺身救人！身分曝竟是「現役甜美偶像兼醫師」

快訊／海龍風電CO2外洩陷已奪1命　38歲男重度昏迷將器捐

白俄羅斯邊境12萬大軍集結　驚見「瓦格納」傭兵團

台積電跌8元收942　台股小跌55點來到22185點

肚子痛到無法走！他慘罹「小腸癌」　醫示警6徵兆：多數已晚期

周天成「咳出血痰」檢查狀況曝　需休養1周喊話期待台北賽

地方熱門新聞

台中114戶電費飆破萬　竟是台電抄表員「掰出來的」

高雄台積電未來用地「挖出未爆彈」

一年燒上億　遠雄海洋公園鯨豚秀明年落幕

教練出事了 女學員撞倒女騎士1 人傷

桃知道GELEVEN PLAZA試營運　凌濤：嚴密監督安全管理

參訪桃園樹林社區　彭啟明肯定環教成果

蘇俊賓手繪隱藏版美食地圖　行銷富岡

南投家扶暑期輔導班造福33名弱勢生

墾管處不敢拍陽傘？Cheap：到底水多深

花蓮首架越南富國島包機啟航　3城市5天4夜

民雄大士爺文化祭8/24登場

山椒魚生存面臨挑戰　太管處培訓志工提升關注

暑假最後一波　法拍知本溫泉套房最後3間

台水六區處29日辦理細胞廣播測試演練

更多熱門

相關新聞

桃刑大破獲製毒工廠　起獲市值逾6億K他命

桃刑大破獲製毒工廠　起獲市值逾6億K他命

桃園市政府警察局刑警大隊去年接獲製毒工廠情資，報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦，並會同高雄市警局等單位組成專案小組，歷經一年餘蒐證跟監，日前終於在高雄市、台南市等地查獲製毒工廠及混合型毒品分裝工廠3處，查獲張姓犯嫌等19人到案，並起出K他命成品、半成品逾300公斤，若銷售至黑市價格則逾6億元，另查獲各式毒品咖啡包7千餘包、原料、分裝器等證物、空氣槍4把、改造PPK手槍、子彈與現金830萬餘元，其中8名毒販遭法院聲押。

桃捷綠線命名糟　罔顧民意又無辨識度

桃捷綠線命名糟　罔顧民意又無辨識度

推動塑膠袋減量　張善政、彭啟明深入桃園區市場　

推動塑膠袋減量　張善政、彭啟明深入桃園區市場　

2024桃園電影節　楊貴媚獲最佳女演員獎

2024桃園電影節　楊貴媚獲最佳女演員獎

國立體大赴桃市府交流　張善政恭喜李洋再奪金

國立體大赴桃市府交流　張善政恭喜李洋再奪金

關鍵字：

桃園捷運綠線命名綠營民代張善政

讀者迴響

熱門新聞

恆春農會「櫛瓜價格」曝光！風向逆轉了

吃藏壽司「別桌跑來討空盤」 ！萬人驚：1盤20元賣他

波特王：第2波網紅赴陸拍片！台百萬YTR遭點名

驚爆！　蔡壁如涉申報假帳破百萬

謝凱蒂「出借千萬」血汗錢被坑！16％高利貸爆雷

國產車自製率新制這2款新車也中槍

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

為什麼很多人「喜歡買休旅車？」　網曝原因

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

藏壽司「不硬撐吃一堆」直接抽扭蛋！他手殘神展開

快訊／中和Lexus攔腰撞女騎士　她噴飛倒地送醫亡

「甲狀腺結節」5大特徵恐惡性！醫：30%人有卻不自知

日本驚爆海豚「硬上人類」！　至少48遊客被「性侵」

她常蹺課打工「苦讀微積分考98」　師問一句話竟當掉

台中114戶電費飆破萬　竟是台電抄表員「掰出來的」

更多

最夯影音

更多

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

噴槍多1孔充氣速度快1倍！　物理教授簡單演示秒懂原理

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面