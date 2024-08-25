推動塑膠袋減量　張善政、彭啟明深入桃園區新永和市場　

▲張善政偕同彭啟明進入新永和市場，推動減塑。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為打造優質健康環境，提升環保意識，桃園市長張善政偕同環境部部長彭啟明24日、於桃園區新永和市場，向民眾宣導塑膠袋減量與菸蒂不落地政策，呼籲市民逛街購物時自行攜帶環保袋，減少塑膠袋的使用，也請癮君子們為下一代做好示範，勿將菸蒂隨意丟棄。

張善政表示，桃園市自去(112)年，即開始以鼓勵及宣導方式推動11座公有市場攤商不主動提供購物用塑膠袋，並於新永和市場、南門市場及龍潭市場設置二手袋循環箱，以活化二手袋再利用次數，今(113)年6月起也持續於桃園市公有市場辦理民眾自備環保袋宣導活動，讓更多市民意識到減塑的重要性。

環保局長陳世偉指出，菸蒂亂丟一直是各縣市頭痛的問題，在桃園除要求便利商店、網咖、醫院這些亂丟菸蒂的熱點，店家應負起清掃維護境整潔的責任，並於非法定及非公告禁菸區內，設置菸蒂盒方便民眾丟棄以及鼓勵民眾檢舉亂丟菸蒂行為。

本次為推動公有市場減塑，環保局也和市府經發局合作，將環境衛生、資源回收及減少使用塑膠袋等項目，納入名攤評核評分項目內，環保局也將持續加強公有市場垃圾分類宣導及稽查，以期共同守護我們的地球，創造一個更乾淨、更美好的桃園市。