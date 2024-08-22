國立體大赴桃園市府交流　張善政恭喜李洋二度奪金

▲國立體育大學今天下午率團到桃園市府交流，桃園市長張善政致贈李洋公仔紀念品，恭賀他二度勇奪奧運羽球雙打金牌。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

國立體育大學今（22）日下午前往桃園市政府交流，市長張善政接見率團交流包括國體大學校長邱炳坤、國立體育大學副教授李洋等人，張善政除恭賀李洋二度勇奪奧運金牌為國爭光，並致贈「巴黎奧運衛冕金牌紀念公仔」，市府未來將規劃與國立體大與桃市優秀選手合作，協助整合民間資源，共同推動各級羽球培訓、傳承成功經驗。

國立體育大學今天下午由校長邱炳坤率團，帶領體大健康學院院長陳光輝、副教授李敏華、李洋、中華民國羽球發展協會理事長吳宜倫、桃園市羽球委員會主委梁永聰到市府訪問，針對桃園羽球運動未來發展與市府交流。市府則由市長接見，另包括市議員陳美梅、副市長蘇俊賓、體育局長許彥輝、新聞處長羅楚東等人均出席。

▲國立體育大學今天下午率團到桃園市府交流，桃園市長張善政致詞感謝。（圖／市府新聞處提供）

張善政表示，桃園長期致力推廣羽球運動，市府也規劃與國立體大，桃市優秀選手合作，同時整合民間資源，共同推動各級羽球培訓，傳承成功經驗；張善政致贈李洋「巴黎奧運衛冕金牌紀念公仔」，恭賀他順利衛冕奧運男雙與球金牌並為國爭光，同時邀請李洋與其他專家協助羽球師資培訓，並提升桃園羽球運動風氣。

國立體大校長邱炳坤說，創校以來，國體大一向與地方政府緊密合作，並與桃市府成為最佳夥伴，共同推動體育運動，李洋在巴黎奧運奪金後，返國擔任國體大副教授，不僅造就亮眼成績，也對桃園羽球運動發展做出重大貢獻。

▲國立體育大學副教授李洋期許未來桃園市能擁有更多優秀選手。（圖／市府新聞處提供）

李洋則強調，桃園市擁有許多優秀選手，但多數在大學階段至其他縣市學校就學，未來希望能與各界攜手努力，吸引更多優秀選手至國立體育大學就讀，以促進桃園體育發展。李洋也感謝市府支持，期盼各界共同培養更多優秀選手，在國際賽場上取得佳績。

▲國立體育大學今天下午率團到桃園市府交流，桃園市長張善政等與會人士大合影。（圖／市府新聞處提供）