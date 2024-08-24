變態木工找女學生性交易「1次1萬」　少年當皮條客...4同學受害

▲桃園市賴姓男子透過某少年介紹未滿14歲少女性交易，去年8月起連續4次在摩鐵與少女以每次1萬元代價性交易，經校方察覺少年異狀後報警處理揪出上情。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市賴姓男子去年透過網路，透過未成年網友介紹女同學從事性交易賺零用錢後，從去年8月至9月間，以每次1萬元代價，4次與少女在摩鐵性交易，學校察覺異狀後主動通報警方。桃園地院審理時，賴男坦承犯行，法官審理時，賴男主動認錯且已與少女家長調解並賠償完成，法官審結，與未滿14歲之人為有對價之性交行為罪，共4罪，各處有期徒刑1年7月，應執行有期徒刑2年，緩刑5年，還可上訴。

檢警調查，從事木工製作行業的賴姓男子去年7月時，透過網路軟體請未成年網友介紹未成年的女同學，以每次1萬代價進行性交易，少年成功媒介1名未滿14歲少女與賴進行性交易，從去年8月31日至9月22日止共4次，賴男帶少女至桃園市某處摩鐵，在未違反少年意願下完成性交易。

少年媒介女同學與賴男性交易被校方發現，立即通報桃園市警局少年隊，警方主動於今年1月間依法拘提賴男到案，桃園地檢署調查後，依妨害性自主罪嫌將賴男起訴，同案少年則移送桃園少年法庭審理。

桃園地院審理時，被告賴男坦承犯行不諱，警方並提供少年與賴男、少女通話紀錄截圖、摩鐵監視畫面翻拍截圖，扣案之手機等佐證，足認賴男犯行明確；法官審酌，被告為明知少女是未滿14歲之少年，心智發育尚未臻健全，對於性自主能力及身體自主判斷能力均尚未成熟，竟未能克制情慾，與少女合意以支付對價方式為性交行為，對少女身心健全、人格發展產生不良影響。

法官念及被告坦承犯行，且與少女及其法定代理人成立調解並賠償損害，考量被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，且須照顧中風配偶等因素，法官審結依與未滿十四歲之人為有對價之性交行為罪，共4罪，各處有期徒刑1年7月，應執行有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，應向指定之政府機關、行政法人或其他符合公益機構團體提供240小時之義務勞務，並接受法治教育10場次，本案仍可上訴。