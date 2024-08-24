桃園高職生畢業前2天水果刀刺死母　原因曝光：不爽手機被沒收

▲桃園市陳姓男子於今年6月間疑似不滿手機遭媽媽沒收，竟持水果刀朝躺在床上媽媽猛刺多刀，經救護人員急救送醫仍不治。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子與單親媽媽相依為命，今年6月間突持水果刀朝睡夢中媽媽頭部、頸部、腹部與胸部等多刀，導致母親血流如注當場陷入昏迷，陳男隨後打電話給119求助，救護人員到場緊急送醫急救，但仍因傷重不治；桃園地檢署調查時，陳男坦承犯行，辯稱媽媽沒收其手機導致心生怨恨，檢方偵結依家庭暴力之殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴，並送國民法庭審理。

檢警調查，18歲的陳姓男子為桃園市某高職高三學生，家中僅他一名子女，平日與單親媽媽在八德區住處相依為命，今年6月1日上午11時10分許，陳男至廚房持水果刀走進媽媽房間內，朝睡夢中媽媽頭部、左頸、胸部與腹部等猛刺，媽媽當場痛得大聲尖叫，隨即陷入昏迷，現場血流如注。

陳男行兇後呆坐在客廳，隨後打電話給119求助，救護人員到場後緊急施救，隨即送醫急救，延至同日下午1時許仍傷重不治，八德警方到場後在死者床上扣得水果刀等凶器證物；桃檢複訊時，陳男坦承犯行，辯稱是媽媽沒收其手機，導致心情不佳才釀殺機，檢方偵結依家庭暴力之殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴。

據了解，陳男精神狀況不佳，平日行為與兒童無異，無法控管情緒，其行為與正常年齡男子不同，媽媽平時管教很嚴，由於陳男喜歡玩手機，平日有管控划手機時間，可能因日積月累導致陳男積怨已久，案發當日因媽媽又沒收其手機，可能導致情緒崩潰衍生殺機，原本預計6月3日從高職畢業，媽媽也會參加畢業典禮，未料畢業前夕卻發生憾事。