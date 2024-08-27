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社會 社會焦點 保障人權

門口狐獴被臭到狂躁動！桃刑大破製毒廠　起獲大量K他命、逮19人

▲桃園市刑警大隊今天宣布破獲暗藏在南部工程行製毒工廠，起出第三級毒品K他命成品與半成品等證物。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市刑警大隊今天宣布破獲暗藏在南部工程行製毒工廠，起出第三級毒品K他命成品與半成品等證物。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府警察局刑警大隊去年接獲製毒工廠情資，報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦，並會同高雄市警局等單位組成專案小組，歷經一年餘蒐證跟監，日前終於在高雄市、台南市等地查獲製毒工廠及混合型毒品分裝工廠3處，查獲張姓犯嫌等19人到案，並起出第三級毒品K他命成品、半成品逾300公斤，若銷售至黑市價格則逾6億元，另查獲各式毒品咖啡包7千餘包、原料、分裝器等證物、空氣槍4把、改造PPK手槍、子彈與現金830萬餘元，其中8名毒販遭法院聲押。

▲桃園市長張善政率警局局長吳坤旭等人召開破獲製毒工廠記者會。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長張善政率警局局長吳坤旭等人召開破獲製毒工廠記者會。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園市長張善政今天上午9時許在市警局主持破案記者會指出，桃園市警局本案專案共動員110名警力，逮捕犯罪嫌疑人19人，查獲第三級毒品K他命逾300公斤、毒品咖啡包7000餘包、製毒工具1批，另起獲贓款830萬餘元及槍械5枝，一舉破獲製毒販毒槍械集團，桃園市警團隊一年多來戮力蒐證查獲，強力掃蕩不法黑幫與槍毒集團，精準溯源斷根，全力打擊犯罪，維護桃園市民安居樂業之生活空間。

▲桃園市刑警大隊破獲製毒工廠，起出第三級毒品K他命原料等證物。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市刑警大隊破獲製毒工廠，起出第三級毒品K他命原料等證物。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園市刑大指出，本大隊偵八隊於去年接獲線報檢舉製毒工廠案，報請新竹地方檢察署（深股）檢察官王遠志指揮偵辦，並會同高雄市警局湖內分局等單位組成專案小組，歷經年餘蒐證跟監，每次蒐證往返南北逾500公里，從竹苗山區一路追蹤至高雄、台南等地區。

▲桃園市刑警大隊破獲製毒工廠，起出現金、點鈔機等證物。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市刑警大隊破獲製毒工廠，起出現金、點鈔機等證物。（圖／記者沈繼昌攝）

專案人員查出製毒工廠藏身在某工程行地下室，專案人員雖聞到製毒臭味，卻無法找到地下室入口，後來發現嫌犯豢養3隻狐獴因難忍製毒臭味不斷躁動，終在狐獴飼養箱旁發現地下室入口，當場在內查獲K他命製毒工廠，現場查獲K他命成品約23公斤、半成品約200公斤、先驅原料第四級毒品丁氧羰基愷他命80公斤；另於高雄市岡山區、台南市南區查獲混合型毒品分裝工廠2座，現場查扣第三級毒品K他命約2.4公斤、各式毒品咖啡包7千餘包、半成品、原料、分裝器具等證物，另還查獲空氣槍4把、改造PPK手槍1把、15顆子彈及現金830萬餘元等證物，順利瓦解地下製毒與改造槍械集團。

▲桃園市刑警大隊破獲製毒工廠，起出毒咖啡包7000餘包與槍枝等證物。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市刑警大隊破獲製毒工廠，起出毒咖啡包7000餘包與槍枝等證物。（圖／記者沈繼昌攝）

專案小組查獲主嫌33歲張姓男子等19人，經檢察官向法院聲請羈押8人，法院裁定羈押8人；桃園市警局局長吳坤旭強調，毒品、非法槍彈影響社會治安、國人身心健康甚鉅，參與製造、運輸、販賣毒品、槍彈更為刑事重罪，一經查獲恐將面臨終生牢獄，呼籲民眾勿以身試法。

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