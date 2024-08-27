軍人智慧開啟考古新篇章　十三行博物館推軍人節特別活動

▲1955年空軍少校潘克永飛越八里鄉觀音山上空，開啟發現十三行遺址契機，館方近日舉辦軍人節相關活動。（圖／館方提供）

記者戴上容／新北報導



軍人節即將到來，新北市八里區十三行博物館特別策劃了一場別具意義的「飛越時空・尋根探源」活動，以表達對國軍官兵的敬意，並巧妙結合考古教育，將這段豐富的歷史帶給大眾。活動期間，軍人憑有效證件至博物館服務台，即可領取兌換券，免費享用八里特產的冰柚茶，讓人在消暑解渴之際，也能感受由軍人智慧引領的考古奇蹟，深入體驗臺灣文化遺產的珍貴。



故事回到1955年，當時空軍少校潘克永在執行一次例行飛行任務時，飛越八里鄉觀音山上空，突然發現機上羅盤異常。這位經驗豐富的飛行員立即推測，地面下可能隱藏著龐大的鐵礦床。



這一意外發現激發了後續的考古探索，1957年，潘少校與台大地質學家林朝棨教授及工程師黃瀛東共同勘查八里鄉頂罟村，結果不僅發現大量鐵礦石與鐵渣，還挖掘出珍貴的史前文物，包括陶片、石支腳與凹石等。這次調查證實了十三行遺址的存在，開啟了臺灣考古的新篇章，為了紀念這段由軍人智慧揭開的考古歷史，十三行博物館在軍人節期間推出「飛越時空・尋根探源」活動。





館長羅珮瑄表示，這次活動不僅彰顯了軍人在保衛國土之外對文化傳承的深遠影響，還激發了大眾對考古學的興趣，了解十三行遺址的發現過程。此次活動特別選用八里當地的柚子製作清涼怡人的冰柚茶，邀請軍人朋友前來品嚐，以最貼近土地的方式探索這片土地的豐富歷史。





自2024年8月31日至9月8日，凡軍人出示有效證件至十三行博物館服務台，即可領取13CAFE提供的八里特色冰柚茶一杯，每人限領一杯，數量有限，送完為止。此外，十三行博物館還與新北市淡水區商圈文化觀光協會及新北市八里渡船頭商圈協會合作，提供軍人專屬優惠或精美小禮。更多活動詳情請參閱十三行博物館官網http://www.sshm.ntpc.gov.tw或粉絲專頁https://www.facebook.com/13hangmuseum。