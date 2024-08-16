衣服勾到操縱桿！台北港怪手抓斗猛尻紅衣男　驚險畫面曝光

記者戴上容、郭世賢／連線報導

台北港區內昨15日上午出現恐怖畫面，一位白色衣服的怪手司機，疑似因為衣服勾到操縱槓，導致挖斗往左猛掃，直接往身穿紅色衣服的同事身上尻下，好險紅衣男身手矯健，被掃過跌在地上後馬上起身，並無大礙。據台北港內某員工表示，此事在港區引發議論，這名白衣怪手傳已經被公司辭退；基隆港務警察總隊表示，目前雙方互不提吿，由於事件引發議論，港警今16日下午請雙方到案說明。

據了解，昨（15）日上午11時許，一名身穿白色衣服的怪手操作員，疑因衣服勾到操縱槓，導致怪手的挖斗向左猛掃，直接砸向一名穿紅衣的同事，還好紅衣男子反應迅速，被掃跌倒在地上後馬上爬起，靈巧地躍上怪手找對方理論。

據台北港內部員工透露，這場驚魂一刻迅速在港區內傳開，成為大家茶餘飯後的熱議話題。據了解，涉事的白衣怪手操作員已經被公司立即辭退，以平息這場風波。

基隆港務警察總隊今(16)日針對近日網路流傳的臺北港挖土機操作員口角影片，發布調查結果說明。警方說明，事件起因為一名挖土機操作員因衣服不慎勾到操作桿，導致機具挖斗輕微碰觸另一名工作人員。雖未造成傷害，但引發雙方口頭爭執。

事後經現場主管調解，雙方已當場和解。警方訪談當事人後，雙方均表示此事為誤會，並已互相致歉。整起事件屬於操作失誤引發的誤會，並無任何肢體衝突發生。為防止類似事件再次發生，基隆港務警察總隊已要求施工單位注意工作安全，並將持續維護港區秩序。