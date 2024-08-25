墾丁回不去了！　淡水、八里蟬聯國旅最熱門景點

▲從八里北堤沙灘拍攝漁人碼頭煙火。（圖／記者彭懷玉攝）



記者張靖榕／綜合報導

國人夯出國，對國旅相對興趣缺缺，墾丁觀光地位從神壇跌落更是近年熱議議題。交通部觀光署統計，2023年國人國旅總次數逾2億次，但其中逾7成都屬於單日遊，國旅中「淡水、八里」除去疫情期間已連3年蟬聯國旅第一目的地，墾丁近3年則是連前10名都不到。

觀光署調查疫情後國人的國旅習慣，去年國旅總次數達2億674萬旅次，相較疫情前2019年1.6億旅次相比，成長了22％，旅遊目的以觀光、休憩、度假為主。此外，調查顯示，旅遊休憩活動以「自然賞景」占比最高，高達63％；其次是「其他休閒活動」與「美食活動」，與2022年相比，增幅最高的是「美食活動」，上升達2％。

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墾丁長年被國人視為國旅最嚮往的地點之一，但隨著物價爆貴、房價爆貴的印象漸漸成為主流，觀光熱度驟減，「去墾丁不如去沖繩」，訂房率下滑至5成，也讓許多業者喊苦。

不過國旅並非全面黯淡，觀光署統計，2023年國旅重點在北部，「淡水、八里」則是扣除疫情期間，已蟬聯3年最受歡迎觀光目的地，到訪比率都超過3.5％；其中知名景點包括八里左岸公園、淡水金色水岸、淡水紅毛城及淡水漁人碼頭，2023年全年這4處旅遊景點吸引近1000萬人次到訪。

國旅第二名連3年都是宜蘭礁溪；日月潭則是在近2年連續成為第三名。前10名還有台南安平、高雄愛河、旗津、西子灣、駁二特區，以及台北東區信義商圈、台中逢甲商圈等。墾丁則是從2019年起就未進入過前10名。