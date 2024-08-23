民眾投訴「軍人超商、小吃店飲酒」！質疑疏於管理　馬防部回應了

▲民眾投訴軍人經常在便利商店、小吃店群聚飲酒，馬防部回應了。（示意圖／記者李毓康攝）

文／中央社

民眾透過網路反映，屢見軍人在馬祖南竿與北竿的便利商店或小吃店等地群聚飲酒，質疑軍人飲酒後如何備戰，軍方是否疏於管理。馬防部指出，幹部以身作則，在島上嚴禁喝酒。

陸軍馬祖防衛指揮部政戰主任朱蕙芳告訴中央社記者，對於酒駕零容忍，並持續請轄區警察到各部隊宣導提醒官兵切勿酒駕，收假時於各營區大門都會實施酒測。

針對民眾相關投訴，朱蕙芳指出，原則上比較難規範官兵在島休時在營外的行為，但指揮官已在各項集會中宣導，所有幹部以身作則，在馬祖島上嚴禁喝酒。

有民眾在昨天、今天分別於馬祖日報馬上處理網路平台反映，南竿與北竿地區這幾年於島上便利商店、路邊涼亭、小吃店等地經常看到阿兵哥把酒言歡，或是喝醉狀況，質疑軍方管理鬆散，又該如何備戰。

北竿王姓民眾今天告訴中央社記者，他多次目擊志願役士兵在餐飲店飲酒歡唱，或在便利商店門口飲酒玩手機「是北竿每週可見的日常」，加上志願役可申請持有機車，憂心士兵喝酒後，很大可能直接騎車回營，若軍方持續疏忽管理，恐傷害民眾生命安全。

連江縣警察局北竿警察所長陳志青指出，警方持續針對重點路段及餐飲店聚集地區等不定期執法攔查違規停車與酒測，只要是違規都會取締，並未針對特定族群。此外，警員每月至少3次前往營區宣導，呼籲不分軍民，飲酒後請勿開車或騎車。