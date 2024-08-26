靈骨塔負責人「覬覦400坪墓地」　撂黑道砸墓碑挖出骨頭甕被起訴

▲靈骨塔業者郭國輝為想擴建，竟撂天道盟張姓男子等破壞高氏家族墓地並將骨頭甕挖掘竊走。(圖／記者邱中岳翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

有夠惡劣！新北市八里區福德寶塔紀念中心負責人郭國輝，看上陳姓貴婦多年前以千萬買下的400坪土地當家族墓園，為強行奪取該地，郭花10萬元找來天道盟濟公會張姓男子恐嚇、鐵鎚砸毀破壞墓碑，更將故人骨頭甕挖掘取出藏放，以此要脅對方放棄該土地使用權。士林地檢署偵結，依侵害墳墓屍體等罪，起訴郭男等3人。

起訴指出，陳女擁位在寶塔下方土地的永久使用權，並將該地作為已故高姓長輩墓地。今年3月間，郭男為能擴建寶塔中心及周圍設施的占地範圍，花10萬找上黑道背景張姓男子恐嚇陳女「不上山商議遷葬，就將骨頭甕拿走」，陳女因畏懼未敢回應，郭遂指示張男將高某墓碑砸毀，並將其遺骨挖掘取出，想藉此挾持其後代遷葬，並放棄該土地使用權。

今年3月27日至29日期間，張男帶著另名張姓小弟持鐵鎚砸毀高某墓碑，將其骨頭甕挖掘取出，再拿到寶塔紀念中心藏放，郭事後指示墓園工作的楊姓工人將此事轉告陳女。

▲郭姓男子找黑幫毀墓碑、破壞祖墳拉出遺骨。(資料圖／記者邱中岳翻攝）

陳女因為過於畏懼， 遲遲不敢聯繫，甚至不敢再到墓地上香、掃墓，郭詭計因此得逞，陳女報案後，北市刑大於7月時兵分多路攻堅，將嫌犯緝捕歸案，郭國輝因犯行重大遭收押。

警詢、偵查時，郭男坦承犯行，檢警根據郭男曾發送墓碑遭砸毀的照片給被害人、證人證述，依恐嚇得利未遂、發掘墳墓而盜取遺骨起訴郭、張姓男子；張姓小弟依發掘墳墓而盜取遺骨罪嫌起訴，建請法院從一重發掘墳墓而盜取遺骨 罪處斷。