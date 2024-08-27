鏡新聞民調／民眾黨立委滿意度跌破3成　不滿意63.3%增9.7百分點

▲立法院三黨總召，傅崐萁、柯建銘、黃國昌。（資料照／合成圖）

記者郭運興／台北報導

民眾黨政治獻金假帳爭議，一波未平一波又起，《鏡新聞》今（27日）公布最新八月政經民調，針對「民眾對於立法院各政黨立委表現滿意度」調查，結果顯示，綠46.5%滿意度第一、藍36.4%滿意度第二、白滿意度跌破三成僅有23.6%墊底，不滿意度更是劇升9.7個百分點到63.3%。

針對「民眾黨立委整體表現滿意度」，鏡新聞民調顯示，有23.6%民眾滿意，其中3.1%非常滿意、20.5%還算滿意，而不滿意竟破六成為63.3%，其中31.2%非常不滿意、32.1%不太滿意，13.1%未表態。

針對「民進黨立委整體表現」，有46.5%民眾表示滿意，其中7.8%非常滿意、38.7%還算滿意，另有42.8%不滿意，其中26.3%不太滿意、16.5%非常不滿意，未表態的有10.7%。

至於「國民黨立委整體表現」，認為滿意的有36.4%，其中5.9%非常滿意、30.5%還算滿意，另外不滿意仍達五成為53.2%，其中21.2%非常不滿意、32.0%不太滿意。

鏡新聞總結，綠藍白三黨立委表現滿意度，民進黨第一、國民黨第二，民眾黨最低；不滿意度民眾黨最高、國民黨第二，民進黨最低。

進一步交叉分析，民眾黨立委的滿意度大幅下降9.2個百分點，前次滿意度為32.8%，同時不滿意度也大幅上升了9.7個百分點，前次不滿意度為53.6%。而民進黨立委的滿意度上升3.3個百分點，前次滿意度為43.2%，不滿意度下降5.2個百分點，前次不滿意度為48.0%。國民黨立委的滿意度上升1.5個百分點，前次滿意度為34.9%，不滿意度下降2.6個百分點，前次不滿意度為55.8%。

▼鏡新聞八月政經民調，各政黨立委滿意度與不滿意度。（圖／鏡新聞民調提供，點圖放大）

本調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2024年8月24日至8月25日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話554人、手機545人，共1,099份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.96%。調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權(Raking)。