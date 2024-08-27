柯文哲拿補助款買商辦　王鴻薇嘆：蔡英文也用補助款設基金會

▲王鴻薇認為，檢驗政治人物的標準要相同。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議狂燒，昨日再遭爆花4300萬現金在商辦買個人辦公室，柯受訪時聲稱，是以黨內規定3分之2選舉補助款歸個人的款項設置自己的辦公室，遭質疑人設崩壞。國民黨王鴻薇今（27日）對此表示，柯文哲深陷假帳案得受外界檢驗，但前總統蔡英文使用選舉補助款成立小英教育基金會，好像沒有人追究，外界的檢驗標準應該要一致吧？

柯文哲昨日被踢爆花費4300萬元現金購買商辦，外界質疑「錢到底哪裡來？」柯則稱，錢來自選舉補助款，根據民眾黨規定，3分之2補助款可以歸個人。然而，國民黨台北市議員游淑慧翻出《總統副總統選舉罷免法》有關補助款規定，嗆問柯「小黨很窮，但主席富得流油？」媒體人黃揚明挖出1月民眾黨說法，柯的選舉補助款主要會用在政黨維持營運的經費，重重打臉柯文哲。

王鴻薇今日受訪時感嘆，民眾黨也好、柯文哲也好，這些選舉金流被外界檢驗都是應該的，不管藍綠白都一樣，做為政治人物都必須誠實面對，前總統蔡英文拿補助款成立基金會，但好像沒有人追究？王鴻薇認為，雖然柯文哲用私人方式當然會被受質疑 ，但所有檢驗標準應該一致。

王鴻薇也進一步指出，2024國民黨總統候選人侯友宜及副總統候選人趙少康的1.4億選舉補助款，是全數回捐給國民黨中央，由國民黨統籌規劃，絕對沒有2/3留進私人口袋。